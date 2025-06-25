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Испания
25 июня 2025, 14:25 | Обновлено 25 июня 2025, 14:26
1496
0

Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса

Обозреватель Sport.ua – о тернистом пути Жоана Гарсии в главную команду Каталонии

25 июня 2025, 14:25 | Обновлено 25 июня 2025, 14:26
1496
0
Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Getty Images/Global Images Ukraine

Маноло Гонсалес, главный тренер «Эспаньола», по окончании недавно завершившегося сезона, отвечая на вопрос о том, перейдет ли голкипер его команды Жоан Гарсия в «Барселону», заявил, что «почти даю руку на отсечение, что этого не произойдет». Как оказалось, почти не считается. Иногда лучше промолчать, чем говорить.

Потому что вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия стал первым новичком «Барселоны» в нынешнее трансферное окно.

По этому поводу 24-летний воспитанник «Эспаньола» заявил, что «безумно счастлив». И что горит желанием как можно скорее присоединиться к своей новой команде, в составе которой он намерен «достигнуть прекрасных результатов».

За этот трансфер непримиримые географические соседи торговались недолго. Если слово «торговались» в данном случае вообще уместно. «Барса» просто выкупила у «Эспаньола» контракт Гарсии, выплатив прописанную в договоре сумму отступных – 25 миллионов евро.

Что касается болельщиков «Эспаньола», то они этот переход не одобрили. И это – мягко говоря. Несмотря на то, что сейчас «Эспаньол» не ровня «Барселоне» («бело-синие» лишь год назад вернулись в Ла Лигу из Сегунды), отношения между двумя барселонскими клубами остаются напряженными. Впрочем, как и всегда.

И Жоан Гарсия, герой прошлого сезона «Эспаньола», не на словах ощутил, что от любви к ненависти – один шаг всего. А то и меньше. «Жоан – крыса», «Жоан – предатель», «Пошел ты со своей «Барсой» куда подальше», – этими и другими, еще более жесткими комментариями отличились болельщики «Эспаньола», лишь узнав, что переход Гарсии в стан лютого врага таки состоялся.

Кстати, в подобных тонах и словах были расписаны стены в Сальене (пригород Барселоны) – родном городе Жоана.

Однако, в итоге выяснилось, что еще до того, как Гарсия оказался в футбольной школе «Эспаньола» (в 15 лет), он был заядлым болельщиком именно «Барсы». И с недр интернета было извлечено фото, на котором совсем юный Жоан Гарсия позирует в сине-гранатовых цветах «больше, чем клуба».

А помимо того, что новоявленный вратарь «блауграны» оказался «безумно счастливым», он еще сказал и о том, что «этот день я ждал всю свою жизнь, и он наконец-то настал». Ради того, чтобы «этот день настал», Гарсия в прошлом году отказал лондонскому «Арсеналу». То есть, все-таки можно аккуратно утверждать, что Жоан Гарсия перешел не в чужую для себя команду.

***

Болельщиков «Эспаньола», ругающих на чем свет стоит уже бывшего голкипера своей команды, можно понять не только с точки зрения излишне принципиальных отношений между двумя клубами из столицы Каталонии, но еще и потому, что этот вратарь являлся лидером команды.

Гарсию без преувеличения называли «лучшим голкипером чемпионата Испании» минувшего сезона. И это несмотря на то, что в минувшем чемпионате Испании «Эспаньол» занял лишь 15-е место. Во многом благодаря стараниям и геройствам Жоана «Эспаньол» и не вылетел снова в Сегунду.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чтобы не быть голословным, приведу в качестве примера лишь некоторые цифры. У Гарсии было аж 140 спасений за минувший сезон. Ни у кого из его коллег нет такого высокого показателя. По оценкам аналитиков, он должен был пропустить на 8,4 гола больше, нежели пропустил. И это тоже рекордный показатель в сезоне.

А еще он неплохо работает во время пробития одиннадцатиметровых ударов. В минувшем сезоне ему били шесть раз с «точки», и он дважды спас. Конечно, до рекордного показателя Алексея Паламарчука из «Ингульца» ему еще расти и расти, но то, что парень на правильном пути, это однозначно.

Но и это еще не все. Окромя того, что Гарсия очень уверенно чувствует себя на линии ворот, и не менее уверенно – на «втором этаже» (что вполне естественно, учитывая его рост – 191 см), он еще незаменим и с точки зрения начала атаки. В минувшем сезоне он сделал 1040 передач. Это второй результат сезона.

В общем, если судить строго по игровым показателям Гарсии в минувшем сезоне, то «Барселона» точно не прогадала, подписав этого фактурного парня аж до 2031 года. Еще до перехода в «Барсу» Гарсию называли самым талантливым барселонским голкипером со времен легендарного Виктора Вальдеса.

Но тут сразу же возникает вопрос: а какая роль будет отведена этому парню на его новом рабочем месте? По всем признакам можно сделать вывод, что именно Жоан Гарсия в новом сезоне будет первым номером действующих чемпионов Испании. И вот почему.

***

Войцех Щенсны продлил контракт с «Барселоной» еще на один год. Но с условием, что будет вторым голкипером команды. То есть, первый номер команды в минувшем сезоне уже не будет таковым в сезоне новом. В этой связи все понятно.

Наверняка все понятно и со статусом тер Штегена. Немецкий голкипер находится в «Барсе» уже больше десяти лет (с 2014-го). За это время Марк-Андре выиграл Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, и столько же раз выигрывал Кубок Короля. И ему всего лишь 33 года: возраст для вратаря отнюдь не критический. К тому же, тер Штеген – один из капитанов «Барсы».

Getty Images/Global Images Ukraine

Но так уж получилось, что он весьма травматичен. И весьма конфликтен. Практически весь минувший сезон немецкий страж ворот не играл. У него была сложная травма – разрыв коленной чашечки.

Из-за этого сложного повреждения Марк-Андре пропустил 51 поединок своей команды. И восстановился только лишь к концу сезона. И настоятельно требовал, чтобы Ханси Флик именно его задействовал в полуфиналах Лиги чемпионов против «Интера».

Наставник «блауграны» воспринял это требование, как ультиматум. И задвинул своего соотечественника в глубокий запас. И не выдвинул его оттуда и по окончании сезона.

Собственно, именно Флик стал одним из инициаторов покупки нового голкипера для первой команды. И в этой инициативе клубное руководство всецело поддержало позицию тренера.

По всей видимости, теперь тер Штегену придется довольствоваться статусом третьего вратаря «Барсы». И амбициозного стража ворот такой поворот сюжета вряд ли удовлетворит.

Но, с другой стороны, отделаться от него «Барсе» будет весьма непросто, поскольку соглашение с кипером действительно еще целых три года, а уходить в аренду он не намерен.

Остается вариант трансфера. Но и этот вариант тер Штегена не очень устраивает. Он хочет вернуть себе место в воротах благодаря «честной конкуренции».

Получится ли? Увидим уже в ближайшее время. Наверняка более близкое, чем начало нового сезона.

Но, как бы то ни было, в лице Жоана Гарсии «Барселона» получила действительно классного вратаря. На годы вперед.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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