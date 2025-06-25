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WTA
25 июня 2025, 17:40 | Обновлено 25 июня 2025, 17:49
2713
16

Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии

Элина в трех сетах проиграла Беатрис Хаддад Майе на пятисотнике в Бад-Хомбурге

25 июня 2025, 17:40 | Обновлено 25 июня 2025, 17:49
2713
16
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) не сумела пробиться в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майи (WTA 21) за 2 часа и 30 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 4:6, 6:7 (7:9)

В третьей партии Элина отыгралась с 2:4, перевела поединок на тай-брейк, где вначале спасла три матчбола со счета 3:6, а затем еще один при 6:7. К сожалению, 15-й и 16-й поинты все же остались за бразильянкой.

Свитолина провела первое очное противостояние против Хаддад Майи. В Бад-Хомбурге Элина успела пройти Элизе Мертенс.

В четвертьфинале Беатрис поборется против второй сеяной и четвертой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия).

Свитолина завершила подготовку к Уимблдону, который стартует уже на следующей неделе.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элина Свитолина Беатрис Хаддад Майя WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Vitason
Слабо ,багато помилок
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+4
Обсервер Влад
Світоліна тягне весь український теніс. Вчіться всі наші подающі надії
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Disiny7
Склалося враження, що Єля не схотіла сьогодні напружуватися, та й 1-й сет посприяв цьому настрою, бо візуально легко Єліна його закрила. А от далі легко вже не було, багато помилок, не притоманних Світоліній, у простих моментах. Та й реалізація брейкпоінтів сьогодні поганенька. То ж маємо на виході всього два матчі на траві перед Уімом.
Хоча можливо це був і прорахунок, бо далі Жасмін, і виникає ризик травмуватись, а нам цього не потрібно від слова зовсім. 
Успіхів надалі!
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+3
Alehandro
Знову ж таки, в скількох вже, здавалося б, виграшних розіграшах Еліна робить зайві удари і дарує суперниці рятувальну соломинку. В 3-у геймі 3-го сету не зробила брейк, бо вирішила по-піжонськи закінчити вкороченим... в результаті гейм втратила. З таким досвідом такі пустощі не припустимі!
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+2
C.Пеклов
Прикрі помилки на тай-брейку коштували Еліні перемоги,щож таке буває.Сподіваюсь,що Еліна зробить висновки,добре підготується до ТВШ й там нас дуже порадує!
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+2
VITASS
Викластись на 500ці і бути мертвою на уім....ні не треба. Це турнір розминка. Все вірно. І десь заклалось враження що невимушені були не зовсім невимушені. Все норм рухаємося далі
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Я не пам'ятаю щоб напередодні Вімблдону Еліна колись напружувалася на турнірах. Завжди вони були підготовкою до основного турніру. В цьому програші немає ніякої трагедії. Чекаємо на Лондон і його полуницю з вершками.
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0
Мосій Шило
Ну не роз...твою м...! Ну нащо ти укорачуєш!7 Невже не видно,що ця догонога чапля все достає? Першиий розігаш на тайбрейку-це жах!
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-2
Перший Серед Рівних
ну да ну да, злила матч щоб перед Уімблдоном не втомитися. А потім невтомлена на Уімблдоні всеодно вилітає нафіг в другому-третьому раунді. 
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-3
Олег Мандрівник
По лицу было видно, что у неё что-то случилось. Может с мужем посралась, или (не дай бог) с ребенком проблема 
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Х🅰️рьковский Характер
конечно абидна отыграцца с трёх матчболов кряду, а затем ещё с одного и остацца без победы...
но ничего, Эля решила сэкономить харьковский характер и оставить больше времени чтоб подготовицца к Уимблдону!
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-5
pawa
З такою грою, як з цією бразільянкою - на Вімблдоні Світоліній абсолютно нічого не "світить"! Максимум - третє коло!
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-6
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