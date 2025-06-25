Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Элина в трех сетах проиграла Беатрис Хаддад Майе на пятисотнике в Бад-Хомбурге
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) не сумела пробиться в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майи (WTA 21) за 2 часа и 30 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 4:6, 6:7 (7:9)
В третьей партии Элина отыгралась с 2:4, перевела поединок на тай-брейк, где вначале спасла три матчбола со счета 3:6, а затем еще один при 6:7. К сожалению, 15-й и 16-й поинты все же остались за бразильянкой.
Свитолина провела первое очное противостояние против Хаддад Майи. В Бад-Хомбурге Элина успела пройти Элизе Мертенс.
В четвертьфинале Беатрис поборется против второй сеяной и четвертой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия).
Свитолина завершила подготовку к Уимблдону, который стартует уже на следующей неделе.
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Хоча можливо це був і прорахунок, бо далі Жасмін, і виникає ризик травмуватись, а нам цього не потрібно від слова зовсім.
Успіхів надалі!
но ничего, Эля решила сэкономить харьковский характер и оставить больше времени чтоб подготовицца к Уимблдону!