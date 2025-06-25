Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) не сумела пробиться в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майи (WTA 21) за 2 часа и 30 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 4:6, 6:7 (7:9)

В третьей партии Элина отыгралась с 2:4, перевела поединок на тай-брейк, где вначале спасла три матчбола со счета 3:6, а затем еще один при 6:7. К сожалению, 15-й и 16-й поинты все же остались за бразильянкой.

Свитолина провела первое очное противостояние против Хаддад Майи. В Бад-Хомбурге Элина успела пройти Элизе Мертенс.

В четвертьфинале Беатрис поборется против второй сеяной и четвертой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия).

Свитолина завершила подготовку к Уимблдону, который стартует уже на следующей неделе.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine