Уимблдон25 июня 2025, 20:19 | Обновлено 25 июня 2025, 20:27
890
7
Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025
Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт
25 июня 2025, 20:19 | Обновлено 25 июня 2025, 20:27
890
7
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025.
Во втором круге отбора украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт (Хорватия, WTA 168).
Теннисистки провели на корте 1 час и 58 минут.
Уимблдон-2025. Квалификация
Яна Фетт (Хорватия) – Дарья Снигур (Украина) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:3
Это была третья встреча соперниц и первая победа хорватской теннисистки.
Во третьем круге Фетт сыграет против тринадцатой сеяной Эллы Зайдель (Германия, WTA 110).
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Комментарии 7
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Та й грець з нею.
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Програла Снігур,Фетт-хоча взяла 1 сет!
Ця Фетт теж колись подавала надії, так і пробовталася всю кар'єру між другою та третьою сотнями. Зайдель її винесе
Ну, нішмагла я, нішмагла.
так бездарно програла,вже у 2 колі, а говорила-я-" трав'яністка"
Отакої... Програти якійсь Бобі Фетт
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