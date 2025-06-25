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  4. Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025
Уимблдон
25 июня 2025, 20:19 | Обновлено 25 июня 2025, 20:27
890
7

Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025

Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт

25 июня 2025, 20:19 | Обновлено 25 июня 2025, 20:27
890
7
Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025.

Во втором круге отбора украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт (Хорватия, WTA 168).

Теннисистки провели на корте 1 час и 58 минут.

Уимблдон-2025. Квалификация

Яна Фетт (Хорватия) – Дарья Снигур (Украина) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:3

Это была третья встреча соперниц и первая победа хорватской теннисистки.

Во третьем круге Фетт сыграет против тринадцатой сеяной Эллы Зайдель (Германия, WTA 110).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Muskrat2
Та й грець з нею.
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+1
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C.Пеклов
Програла Снігур,Фетт-хоча взяла 1 сет!
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+1
Sashamar
Ця Фетт теж колись подавала надії, так і пробовталася всю кар'єру між другою та третьою сотнями. Зайдель її винесе
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+1
Falko
Ну, нішмагла я, нішмагла.
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0
C.Пеклов
так бездарно програла,вже у 2 колі, а говорила-я-" трав'яністка"
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0
Pat_riot
Отакої... Програти якійсь Бобі Фетт
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-2
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