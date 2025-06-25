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  4. Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 21:41 |
1967
16

Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко

Трансфер хавбека в Турцию может состояться в ближайшее время

25 июня 2025, 21:41 |
1967
16
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который недавно возобновил контакты с «Шахтером» относительно покупки 24-летнего атакующего полузащитника Артема Бондаренко, существенно продвинулся в этом вопросе.

Турецкий источники пишут, что ныне «бордово-синие» близки к тому, чтобы завершить подписание Бондаренко, которого не смогли купить в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что за Бондаренко, который на Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро, «Трабзонспор» заплатит порядка 6-7 миллионов евро.

Отметим, что контракт Бондаренко с «Шахтером» действует до 31 декабря 2028 года.

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Алексей Сливченко Источник: Taka Gazetesi
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serhiy1
Нарешті !
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+1
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Юрий Щербань
Та ні Шахтар нижче 10 лямів не продасть його,раскатали губу турки
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+1
Ренат Алиев
Його продадуть тільки якщо Турин поверне Очеретько. Бондаренко гравець з Українським паспортом, а ліміт ніхто не відміняв. 
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0
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mastorent
фотка к новости зачётная. всё правильно - стерилизовали и клипсу на ухо
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-1
AK.228
Класний гравець, але дуже повільний 
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-1
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protasov_lyopu_davai
да он согласен на все, лишь бы не возвращаться в Украину. хоть за спартак играть.
у нас президент ассоциации, который, кто забыл был в одном списке с руснявыми на выборах,  в стране не живет, о какой сборной идет речь
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-2
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New Zealander
Техніка і удар як у Ярмоли, але швидкість... як у Ярмоли  
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-3
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