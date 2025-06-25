Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который недавно возобновил контакты с «Шахтером» относительно покупки 24-летнего атакующего полузащитника Артема Бондаренко, существенно продвинулся в этом вопросе.

Турецкий источники пишут, что ныне «бордово-синие» близки к тому, чтобы завершить подписание Бондаренко, которого не смогли купить в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что за Бондаренко, который на Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро, «Трабзонспор» заплатит порядка 6-7 миллионов евро.

Отметим, что контракт Бондаренко с «Шахтером» действует до 31 декабря 2028 года.