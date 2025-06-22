Турецкий клуб продолжает переговоры с Шахтером по трансферу хавбека
Артем Бондаренко все еще очень интересен «Трабзонспору»
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого уже есть три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, – ведет переговоры о подписании еще одного футболиста из нашей страны.
В фокусе внимания «бордово-синих» с зимы находится 24-летний полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, оцениваемый в 10 миллионов евро.
В зимнее трансферное окно «Трабзонспор» не сумел согласовать с «Шахтером» переход хавбека, однако продолжает переговорный процесс с «горняками» с целью попробовать осуществить сделку летом.
Отмечается, что «Трабзонспор» сделал предложение украинскому клубу.
Контракт Бондаренко с «горняками» рассчитан до конца 2028 года.
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