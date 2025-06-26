Фабрицио Романо назвал позицию Забарного по трансферу в ПСЖ
Илья хочет стать игроком победителя Лиги чемпионов
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» сегодня имел новые контакты по трансферу с «Борнмутом», переговоры по защитнику продвигаются.
Отмечается, что Забарный также заинтересован в переходе в ПСЖ. Он ждет, что клубы завершили переговоры на позитивной ноте.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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