Фабрицио Романо назвал позицию Забарного по трансферу в ПСЖ

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» сегодня имел новые контакты по трансферу с «Борнмутом», переговоры по защитнику продвигаются.

Отмечается, что Забарный также заинтересован в переходе в ПСЖ. Он ждет, что клубы завершили переговоры на позитивной ноте.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.