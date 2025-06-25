Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
WTA
25 июня 2025, 20:12 | Обновлено 25 июня 2025, 20:16
2517
7

Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Во втором раунде соревнований WTA 250 Даяна справилась с Франческой Джонс

25 июня 2025, 20:12 | Обновлено 25 июня 2025, 20:16
2517
7
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) добыла вторую победу на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила Франческу Джонс (Великобритания, WTA 125) за 1 час и 10 минут, отдав всего три гейма.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [WC] – 6:2, 6:1

Даяна провела второе очное противостояние против Франчески. 23 апреля Ястремская переиграла Джонс в 1/64 финала тысячника в Мадриде.

На старте Истборна третья ракетка Украины выбила Магду Линетт. Следующей соперницей Ястремской будет представительница Филиппин Александра Эала (WTA 74), которая во втором круге прошла Алену Остапенко (Латвия, WTA 20).

Даяна проводит активную подготовку к Уимблдону-2025. На прошлой неделе украинка добралась до финала соревнований идентичной категории в Ноттингеме, где уступила Маккартни Кесслер.

По теме:
Травма Остапенко. С кем может сыграть Ястремская в четвертьфинале Истборна?
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне
Даяна Ястремская WTA Истборн Франческа Джонс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 25 июня 2025, 05:02 2
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»

Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
Футбол | 25 июня 2025, 04:05 1
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»

Президент «Ингульца» задал вопрос президенту УАФ

Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Волейбол | 25.06.2025, 14:15
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Дарья Снигур – Яна Фетт. Прогноз и анонс на матч квалификации Уимблдона
Теннис | 25.06.2025, 17:50
Дарья Снигур – Яна Фетт. Прогноз и анонс на матч квалификации Уимблдона
Дарья Снигур – Яна Фетт. Прогноз и анонс на матч квалификации Уимблдона
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Бокс | 25.06.2025, 04:24
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Holl
Дуже непогана форма зараз у Даяни . Дай Бог зберегти її до Вімблдону. 
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Гарно-гарно, так тримати!
Ответить
+2
Disiny7
Даяна продовжує запалювати!
Трохи непокоїть той факт, що в такому ритмі організм може не впоратися з навантаженням. Ось і сьогодні щось за ногу трималась і лубцювала її ракеткою))
Нам би до Віма протримати таку форму, було б непогано.
Але трава і Даяна це небезпечне поєднання  
Ответить
+1
Sashamar
Припустимо, Даяна пройде і філіпінку. Але потім Крейчікова. Сьогодні її Барредж ледь не дотиснула, три матчболи, але...
Ответить
0
C.Пеклов
Добре,можна сказати декласувала суперницю!Але в останньому геймі,стала почувати себе недобре,навіть подала з руки за рахунку 0-40 й таки якось вигризла гейм,весь час періодично тримаючись за живіт.Будьмо сподіватися, що обійдеться.Успіху в наступному матчі!(хоча може й поберегти здоров'я) .
Ответить
0
Олег Мандрівник
Прошла легко, но с прицепом по углам нужно что-то делать 
Ответить
0
Х🅰️рьковский Характер
молодчина дочка! Харьковчане были огорчены неудачей Элины, но благодаря Даяне снова радуюцца!
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 10
Бокс
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 15
Футбол
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 20
Футбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем