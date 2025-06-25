Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) добыла вторую победу на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила Франческу Джонс (Великобритания, WTA 125) за 1 час и 10 минут, отдав всего три гейма.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [WC] – 6:2, 6:1

Даяна провела второе очное противостояние против Франчески. 23 апреля Ястремская переиграла Джонс в 1/64 финала тысячника в Мадриде.

На старте Истборна третья ракетка Украины выбила Магду Линетт. Следующей соперницей Ястремской будет представительница Филиппин Александра Эала (WTA 74), которая во втором круге прошла Алену Остапенко (Латвия, WTA 20).

Даяна проводит активную подготовку к Уимблдону-2025. На прошлой неделе украинка добралась до финала соревнований идентичной категории в Ноттингеме, где уступила Маккартни Кесслер.