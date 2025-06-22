Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке турнира WTA 250
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В финале украинка в двух сетах уступила представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42) за 1 час и 44 минуты.
WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала
Маккартни Кесслер (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 7:5
В первой партии при счете 5:4 (30:15) в пользу Кесслер на ее подачи встреча была прервана из-за дождя. Во втором сете Ястремская отыграла пять матчболов на подаче в девятом гейме при 3:5, сделала брейк в 10-м, однако оформить камбек не удалось.
Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и потерпела второе поражение. В начале января 2025 года Даяна уступила Маккартни в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Хобарте.
Даяна провела седьмой финал в карьере на уровне Тура и боролась за четвертый титул. Также для украинки это был второй решающий поединок в 2025 году и первый на траве (в карьере).
Кесслер завоевала третий трофей в карьере и второй в сезоне. С понедельника она станет 32-й ракеткой мира.
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Трішки про коментар на Сетанті. Повернення після дощу. Даяна припускається кількох грубих помилок на подачі, після чого вдало завершує один розіграш. Коментатор (Плачинда, якщо не помиляюсь): "Подивіться, як ця пауза пішла на користь Даяні, допомогла їй заграти в свою гру!" Хоча було видно, що якраз перед дощем гра Кесслер зблідла, а Даяна розігралася, свої подачі почала брати легко і зав`язала боротьбу на чужих.
Підсумок: ключовий гейм програно, а згодом і сет.
Хто взагалі вирішив, що запропонувати коментувати теніс людині, в якої відсутній фільтр між мозком та язиком - хороша ідея?
В будь-якому випадку дякуємо, особливо за відіграні матчболи.
Суперниця нічого не вигадувала, грала постійно глибоко під задню Даяні, щоб унеможливити активні дії з боку українки. Це досить примітивно, але ж проти Даяни працює на всі 100%, бо наші зіроньки, окрім Єлі, не вміють вносити якісь корективи по ходу зустрічі взагалі, а Даяна про це навіть і не замислюється, граючи завжди однаково і без варіантів.
Але присутній і позитив, чи то нова тренерка, чи Гьоснер все ж таки потрохи доносять Даяні свої думки про виваженість на корті. Раніше лупила с першого відскока, зараз може на 3-4 удари затягнути розіграш. Подивимось далі…
Дякую за турнір, успіхів надалі
Вся надія тільки на Еліну.
Дай боже їй здоровья тягнути теніс.
Я вимкнув після брейку американки в 2 сеті.
П.С. Старенький дурник апепка знову порадував-насмішив ідіотським коментом
п.с.
а Свитолиной как всегда спасать украинский теннис!!!
классика