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WTA
22 июня 2025, 17:20 | Обновлено 22 июня 2025, 18:47
4219
29

Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей

Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке турнира WTA 250

22 июня 2025, 17:20 | Обновлено 22 июня 2025, 18:47
4219
29
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В финале украинка в двух сетах уступила представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42) за 1 час и 44 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Маккартни Кесслер (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 7:5

В первой партии при счете 5:4 (30:15) в пользу Кесслер на ее подачи встреча была прервана из-за дождя. Во втором сете Ястремская отыграла пять матчболов на подаче в девятом гейме при 3:5, сделала брейк в 10-м, однако оформить камбек не удалось.

Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и потерпела второе поражение. В начале января 2025 года Даяна уступила Маккартни в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Хобарте.

Даяна провела седьмой финал в карьере на уровне Тура и боролась за четвертый титул. Также для украинки это был второй решающий поединок в 2025 году и первый на траве (в карьере).

Кесслер завоевала третий трофей в карьере и второй в сезоне. С понедельника она станет 32-й ракеткой мира.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 29
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introvert
Шкода. Залишається ще Еліні вилетіти від Мертенс, і день буде "зроблено".
Трішки про коментар на Сетанті. Повернення після дощу. Даяна припускається кількох грубих помилок на подачі, після чого вдало завершує один розіграш. Коментатор (Плачинда, якщо не помиляюсь): "Подивіться, як ця пауза пішла на користь Даяні, допомогла їй заграти в свою гру!" Хоча було видно, що якраз перед дощем гра Кесслер зблідла, а Даяна розігралася, свої подачі почала брати легко і зав`язала боротьбу на чужих. 
Підсумок: ключовий гейм програно, а згодом і сет.
Хто взагалі вирішив, що запропонувати коментувати теніс людині, в якої відсутній фільтр між мозком та язиком - хороша ідея?
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Не вистачило холоднокровності ,за рівної гри,дуже багато помилок, тому що поспішала швидко закінчити розіграш.Ну що ж Даяно., дякую за позитивні емоції від  твоїх непоганих матчів на турнірі й бажаю успіху на УІМі.
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+7
Igrok4
Даяна по грі переграла Кеслер, але в напруженій боротьбі програла Ястремській 
В будь-якому випадку дякуємо, особливо за відіграні матчболи.
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+5
Vlad Holl
На жаль не вистачає терпіння у відповідальні моменти , а ще , непереборне бажання на прийомі пробити  м'яч на виліт. Вирулила з 3 - 5 , так бери свою подачу . Так а для чого ? Аналогічна ситуація була в Лінці при рахунку 5- 5 , стало 5- 7. Шкода .
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Disiny7
Не пощастило, на жаль
Суперниця нічого не вигадувала, грала постійно глибоко під задню Даяні, щоб унеможливити активні дії з боку українки. Це досить примітивно, але ж проти Даяни працює на всі 100%, бо наші зіроньки, окрім Єлі, не вміють вносити якісь корективи по ходу зустрічі взагалі, а Даяна про це навіть і не замислюється, граючи завжди однаково і без варіантів. 
Але присутній і позитив, чи то нова тренерка, чи Гьоснер все ж таки потрохи доносять Даяні свої думки про виваженість на корті. Раніше лупила с першого відскока, зараз може на 3-4 удари затягнути розіграш. Подивимось далі…
Дякую за турнір, успіхів надалі
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+2
Alehandro
Еххх... здавалося б, після на стільки впевнено відіграних матч-поінтів, Даяна має переломити гру... але суперниця не посипалася. загалом, Кесслер сподобалася - толкова, виграла по ділу. Даяні плюсик за турнір і подальших успіхів
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+2
u6464u
таке враження що коли у  Даяни коло скроні дуло пістолета тоді вона починає грати , а так займається якоюсь чепухою, сьогодні з її грою можно доходити до другого кола  WTA 250.
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+1
Умник
Ще раз скажу це не теніс, а постріли по тарілкам, взагалі без комбінацій, без підкруток, тупо сильно бити.
Вся надія тільки на Еліну.
Дай боже їй здоровья тягнути теніс.
Я  вимкнув після брейку американки в 2 сеті.
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+1
Павло
Ну, як завжди - Даяна сама собі програла 
П.С. Старенький дурник апепка знову порадував-насмішив ідіотським коментом 
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0
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GroundUnder
Поздравление Маккартни
п.с.
а Свитолиной как всегда спасать украинский теннис!!!
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0
Vitaly Kozak
Кесслер - дівка з характером. Вже три кубки WTA250 має - в Хобарті, Ноттінгемі і  минулорічний кубок у Клівленді, а ще ж нею виграно було стотисячник ITF у Ландісвіллі. Крім того була у фіналі WTA250 в Остіні.
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0
Vitaly Kozak
Кесслер вже другий кубок за рік бере - на початку року в Хобарті перемогла, а Даяна всього лиш вдруге у фіналі.
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Alex
Выйти в финал и так бездарно его слить в двух сетах. Корректив во время матчей заметил наши теннисистки не делают вот соперницы их и переигрывают   
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0
cаша зардунов
Уступила в упорной борьбе.
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0
Андрій Заліщук
Звіздец, Юля, Марта, тепер Даяна, навіть сету ніхто не взяв, слово за Ельою, хоч би вона порадувала
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-1
Галина Рашевська
Вони із Костючкою мало що можуть виграти - обидві слабачки
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
bibka stara
АХАХАХ
классика
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-5
Харьковский Характер
ещё немного подучицца у Элины нужно Даяне и тогда финалы тоже на харьковском характере будешь забирать дочка!
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-5
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