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  4. Ястремская добыла досрочную стартовую победу на турнире WTA 250 в Истборне
WTA
24 июня 2025, 17:59 | Обновлено 24 июня 2025, 18:04
823
2

Ястремская добыла досрочную стартовую победу на турнире WTA 250 в Истборне

Даяна в первом раунде прошла Магду Линетт, которая снялась в середине второго сета

24 июня 2025, 17:59 | Обновлено 24 июня 2025, 18:04
823
2
Ястремская добыла досрочную стартовую победу на турнире WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде украинка прошла Магду Линетт (Польша, WTA 27). Полька отказалась продолжать борьбу в середине второй партии после проигранного первого сета.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) [5] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 2:4, RET., Линетт

Линетт не сумела продолжить поединок из-за травмы левого колена.

Ястремская провела седьмое очное противостояние против Линетт и добыла шестую победу. В частности, четыре дня назад Даяна переиграла Магду в полуфинале соревнований идентичной категории в Ноттингеме.

В 1/8 финала Ястремская поборется против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125), которой организаторы предоставили wild card. Джонс на старте турнира выбила Грет Миннен – 6:4, 7:5.

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Даяна Ястремская Магда Линетт WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Даяна продовжує радувати нас стабільною грою й доброю подачею.Таке враження,що Ноттінгем продовжується!Так тримати й надалі!
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+3
Vlad Holl
Буде прикол коли і на Вімблдоні Даяні Лінетт попадеться.
Гра йшла і в кінці зовсім розслабилася. Так і далі.
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0
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