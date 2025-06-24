Ястремская добыла досрочную стартовую победу на турнире WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде украинка прошла Магду Линетт (Польша, WTA 27). Полька отказалась продолжать борьбу в середине второй партии после проигранного первого сета.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) [5] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 2:4, RET., Линетт

Линетт не сумела продолжить поединок из-за травмы левого колена.

Ястремская провела седьмое очное противостояние против Линетт и добыла шестую победу. В частности, четыре дня назад Даяна переиграла Магду в полуфинале соревнований идентичной категории в Ноттингеме.

В 1/8 финала Ястремская поборется против Франчески Джонс (Великобритания, WTA 125), которой организаторы предоставили wild card. Джонс на старте турнира выбила Грет Миннен – 6:4, 7:5.