Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) пробилась в финал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания)!

В полуфинале украинка в двух сетах разобралась с Магдой Линетт (Польша, WTA 31) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) [6] – 6:4, 6:4

В середине второй партии игра была прервана из-за дождя на 40 минут.

Ястремская провела шестое очное противостояние против Линетт и добыла пятую победу.

В финале Ноттингема Даяна поборется либо против Маккарти Кесслер (США, WTA 42), либо против Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 38). Помимо Линетт, украинка на этих кортах также уже прошла Ольгу Данилович, Антонию Ружич и Лейлу Фернандес.

Ястремская проведет второй финал в сезоне. В конце января она уступила Екатерине Александровой в решающем поединке пятисотника в Линце. Всего же для Даяны это будет седьмой финал в карьере и первый на травяном покрытии. На счету 25-летней украинки три трофея: Гонконг-2018, Хуахин-2019 и Страсбург-2019.

Ястремская проводит первые соревнования на траве в 2025 году и готовится к Уимблдону-2025, матчи основной сетки которого стартуют 30 июня.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine