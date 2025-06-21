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  4. Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!
WTA
21 июня 2025, 15:30 | Обновлено 21 июня 2025, 17:06
3462
16

Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Магду Линетт и поборется за трофей соревнований

21 июня 2025, 15:30 | Обновлено 21 июня 2025, 17:06
3462
16
Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) пробилась в финал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания)!

В полуфинале украинка в двух сетах разобралась с Магдой Линетт (Польша, WTA 31) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) [6] – 6:4, 6:4

В середине второй партии игра была прервана из-за дождя на 40 минут.

Ястремская провела шестое очное противостояние против Линетт и добыла пятую победу.

В финале Ноттингема Даяна поборется либо против Маккарти Кесслер (США, WTA 42), либо против Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 38). Помимо Линетт, украинка на этих кортах также уже прошла Ольгу Данилович, Антонию Ружич и Лейлу Фернандес.

Ястремская проведет второй финал в сезоне. В конце января она уступила Екатерине Александровой в решающем поединке пятисотника в Линце. Всего же для Даяны это будет седьмой финал в карьере и первый на травяном покрытии. На счету 25-летней украинки три трофея: Гонконг-2018, Хуахин-2019 и Страсбург-2019.

Ястремская проводит первые соревнования на траве в 2025 году и готовится к Уимблдону-2025, матчи основной сетки которого стартуют 30 июня.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Vlad Holl
Головне зберегти ту форму ,яку набрала зараз ,і добавити до Вімблдону. 
Поки що, все виглядає дуже непогано. 
Вперед до титулу  !
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+5
pricolist
Молодчинка)
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+4
chevars
Завтра щоб всі підтримали Даяну (та й себе на фіналі) Побажаю їй перемоги і титулу, гра йде сьогодні у Даяни. Чому би і ні?
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+3
C.Пеклов
Молодчинка!Даяна 2 фінал в сезоні!Даеш титул!
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+3
C.Пеклов
Якість гри Даї сьогодні дуже добра.Подача:5 ейсів,1 подвійна,просто чудово!
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+2
Disiny7
17 анфорсів за гру??? Це точно Даяна?
Та хто ця білявка передпенсійного віку на звичайній трибуні? Дуже знайоме обличчя, але не можу знайти відповідь. Як що це вона посприяла яскравому перевтіленню Даясі - знімаю капелюха!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Ого! Останні трофеї виграні аж 6 років тому! Як час летить
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+1
ptolemeus
Молодець Даяна. Аби тільки новий хлоп не накачав допінгом (іф ю ноу вот ай мін)
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0
Sashamar
Вболіватимемо за словачку. Є чуйка, що зі Шрамковою Даяні буде простіше, ніж з Кеслер.
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0
VITASS
Дивився краєм ока. Що сказати тактика лупи пори що не змінилася. Сьогодні просто більше залітало. Але в довгих розіграшах дая частіше програвала. Да і магда сьогодні була не в формі. Присідала,  плече м'яла. Мабудь травма
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0
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Друг ФальКА
Вітання від гірників⚒️ Посмішка радості від перемоги Даяни розсіє всі цьогоденні дощові хмари! ❤️🇺🇦 😊
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0
Андрій Заліщук
Дощик чуть не наробив біди, бо Магда скоріш в гру ввійшла, але добре, що Даяся зібралася і виграла, другий фінал в цьому сезоні і сподіваюсь переможний буде завтра!!!
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0
Микола Захарченко
Чудово ! ✌️🔥 Якби на такому рівні і далі триматись .
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0
Харьковский Характер
Молодец, дочка моя! Харьковчане всеми сердцами болели за Даяну и теперь радуюцца и гордяцца! Ждём трофей!
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-7
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