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  4. ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяна побеждает
WTA
21 июня 2025, 14:45 | Обновлено 21 июня 2025, 14:48
1214
3

ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяна побеждает

Украинка играет против Магды Линетт, встречу приостановили из-за дождя

21 июня 2025, 14:45 | Обновлено 21 июня 2025, 14:48
1214
3
ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяна побеждает
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская проводит полуфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка играет против Магды Линетт. Девушки провели 1.5 сета – Ястремская побеждает со счетом 6:4, 4:1. При счете 30:0 в пользу Линетт на подаче Даяны в шестом гейме второй партии поединок был прерван из-за дождя.

Пока что неизвестно, когда игра будет возобновлена. UPD: ориентировочно теннисистки вернутся на корт в 15:00 по Киеву.

Sport.ua проводит видеотрансляцию полуфинального противостояния Ястремская – Линетт.

ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван

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фото прерванные матчи погода (дождь, снег, ветер, туман) Даяна Ястремская Магда Линетт WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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SosokDayany
Давай дівчинко , дотискай , потрібно перемагати .
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Forcer Petya
Чудова гра  у виконанні Даяни! Цікаво що на неї так вплинуло що вона так сильно грає на цьому турнірі? Напевно нове кохання і  бойфренд - мачо з яким вона фото викладала так її надихнув на такі звитяги 
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