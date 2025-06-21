ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяна побеждает
Украинка играет против Магды Линетт, встречу приостановили из-за дождя
21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская проводит полуфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Украинка играет против Магды Линетт. Девушки провели 1.5 сета – Ястремская побеждает со счетом 6:4, 4:1. При счете 30:0 в пользу Линетт на подаче Даяны в шестом гейме второй партии поединок был прерван из-за дождя.
Пока что неизвестно, когда игра будет возобновлена. UPD: ориентировочно теннисистки вернутся на корт в 15:00 по Киеву.
Sport.ua проводит видеотрансляцию полуфинального противостояния Ястремская – Линетт.
ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван
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