ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяна побеждает

21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская проводит полуфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка играет против Магды Линетт. Девушки провели 1.5 сета – Ястремская побеждает со счетом 6:4, 4:1. При счете 30:0 в пользу Линетт на подаче Даяны в шестом гейме второй партии поединок был прерван из-за дождя.

Пока что неизвестно, когда игра будет возобновлена. UPD: ориентировочно теннисистки вернутся на корт в 15:00 по Киеву.

Sport.ua проводит видеотрансляцию полуфинального противостояния Ястремская – Линетт.

ФОТО. Полуфинальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван