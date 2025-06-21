Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 31). Поединок состоится на центральном корте и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.
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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Даяны.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Ребекки Шрамковой.
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