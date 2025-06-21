Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 31). Поединок состоится на центральном корте и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Ребекки Шрамковой.