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WTA
21 июня 2025, 13:10 | Обновлено 21 июня 2025, 13:12
2836
14

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

21 июня 2025, 13:10 | Обновлено 21 июня 2025, 13:12
2836
14
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 31). Поединок состоится на центральном корте и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Ребекки Шрамковой.

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Магда Линетт Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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C.Пеклов
Так,тепер тримати свою подачу!
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+1
chevars
Продовжує у Даяни звалюватися мяч на бекхенді, не вдалось виправити цю ваду
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+1
chevars
Давай, Даяно! Сьогодні ти зможеш і повинна перемогти
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+1
chevars
Не зрозумів, де народ? Невже всі у полі?
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0
Vlad Holl
Перший сет дуже впевнено , знаючи хто така Лінетт. Свою подачу тримає впевнено і це головне .  
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0
chevars
Непогано грає Даяна, агресивно на прийомі і небезпечно для суперниці на своїй подачі
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0
chevars
Колего Пеклов, Вам слово
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0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Є 1 сет!
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0
chevars
Гарно подають обидві, але зараз Даяні треба подати на сет, і теж добре подати
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0
C.Пеклов
Вітер не дуже сильний,аое заважає
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0
chevars
Розсадження осіб, та й ще невідомих мені, досі не ясна. Може, чоловік по праву руку від білявки (це не мати Даяни) і є невловимий Гьосснер?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
chevars
Гарна у Магди фігура для тенісу, міцні ноги, маленькі груди, і грає вона краще, ніж Лейла учора. Але Даяна заробила брейк, тепер втримати його
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0
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