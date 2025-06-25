ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом

Львовский «Рух» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Романа Дидыка.

Всего в составе «желто-черных» во всех турнирах Роман провел 4 года и успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 90 матчах. Он входит в топ-5 игроков по количеству проведенных матчей за клуб.

Также благодаря игре за «Рух» Роман Дидык заслужил несколько вызовов в молодежную сборную Украины, за которую сыграл 3 матча.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Романа Дидыка станет черкасский ЛНЗ.