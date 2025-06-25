Украина. Премьер лига25 июня 2025, 15:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом
Роман Дидык покинул львовский клуб
25 июня 2025, 15:17 |
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Львовский «Рух» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Романа Дидыка.
Всего в составе «желто-черных» во всех турнирах Роман провел 4 года и успел отличиться 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 90 матчах. Он входит в топ-5 игроков по количеству проведенных матчей за клуб.
Также благодаря игре за «Рух» Роман Дидык заслужил несколько вызовов в молодежную сборную Украины, за которую сыграл 3 матча.
Ранее сообщалось, что следующим клубом Романа Дидыка станет черкасский ЛНЗ.
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