Милан ведет переговоры по игроку сборной Украины из АПЛ. Речь не о Зинченко

Итальянский «Милан» интересуется украинским левым защитником английского «Эвертона» Виталием Миколенко, сообщает журналист Винченцо Спеннагалло.

По информации источника, «россонери» уже успели провести первые переговоры по трансферу 26-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Виталий Миколенко провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока киевского «Динамо» в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.