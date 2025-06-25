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Италия
25 июня 2025, 19:09 |
1647
0

Милан ведет переговоры по игроку сборной Украины из АПЛ. Речь не о Зинченко

Виталий Миколенко может покинуть «Эвертон»

25 июня 2025, 19:09 |
1647
0
Милан ведет переговоры по игроку сборной Украины из АПЛ. Речь не о Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Итальянский «Милан» интересуется украинским левым защитником английского «Эвертона» Виталием Миколенко, сообщает журналист Винченцо Спеннагалло.

По информации источника, «россонери» уже успели провести первые переговоры по трансферу 26-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Виталий Миколенко провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока киевского «Динамо» в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» может подписать Александра Зинченко.

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Виталий Миколенко Эвертон Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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