Фиаско молодежки, ничья Реала, жребий для украинских команд в еврокубках

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 июня.

1А. Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам

Команда Мельгосы завершила выступления на чемпионате Европы-2025 еще на групповом этапе

1B. Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты

Испания – Англия, Португалия – Нидерланды, Германия – Италия, Дания – Франция

1С. Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0. Без плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

2А. Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира

2B. Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025

Украинцы уступили Нидерландам U-21 – 0:2

3А. Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем

«Сливочные» поделили очки в первом матче клубного ЧМ, хотя могли и победить

3B. Пришлось прерываться: Пачука и РБ Зальцбург провели матч КЧМ на три гола

Австрийский коллектив добыл победу со счетом 2:1, забив на 76-й минуте

4А. Доигрывали вдесятером. Манчестер Сити добыл победу на старте КЧМ-2025

Горожане переиграли команду Видад со счетом 2:0 в первом туре группы G

4B. Кто оформил дубль? Ювентус уничтожил Аль-Айн в первом матче на КЧМ-2025

Туринский клуб наколотил пять голов в ворота эмиратской команды – 5:0

5А. Ястремская добыла непростую победу и вышла в четвертьфинал в Ноттингеме

Даяна в трех сетах переиграла Антонию Ружич во втором раунде травяного турнира WTA 250

5B. Определена соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ноттингеме

Даяна сыграет против Лейлы Фернандес, которая во втором раунде прошла Кристину Букшу

6А. Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла очередная жеребьевка

6B. Турция для Турана. Шахтеру назвали соперника во 2-м раунде Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для второго по силе еврокубка

6C. Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций

В Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК

6D. Лига конференций. Шахтеру вытянули оппонента на случай поражения от Ильвеса

В Ньоне прошла жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК

7А. Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму

Илья станет игроком французского ПСЖ

7B. Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира

Александр может присоединиться к «Атлетико»

7C. Жирона приняла решение о будущем Цыганкова в клубе

Каталонцы не планируют продавать украинца

8А. Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух

В фокусе внимания нового коуча «горняков» турецкая Суперлига

8B. Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру

«Горняки» готовы побороться за голкипера «Трабзонспора» и сборной Турции

9А. ОФИЦИАЛЬНО. 15 команд не смогут сыграть в чемпионате Украины 2025/26

На Конференции ПФЛ были приняты решения о временном или постоянном прекращении членства

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Первой лиги 2025/26 и формат турнира

16 команд сыграют чемпионат в два круга – «осень-весна» по круговой системе

10А. Первый клубный чемпионат мира запомнился грандиозным скандалом вокруг МЮ

В начале 2000-го лучшая команда Европы использовала КЧМ как повод для отпуска…

10B. Факты победили эмоции: почему Тоттенхэм уволил Постекоглу?

Раскрываем причины расставания сторон после выигранного трофея

11. Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится

Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинения в нарушении антидопинговых правил