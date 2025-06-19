Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, украинцем активно интересуется «Милан», но у них появился конкурент.

Мадридский «Атлетико» так и не смог договориться о трансфере Тео Эрнандеса и переключился на подписание украинца. У Зинченко может появиться шанс перейти в клуб, который тренирует самый высокооплачиваемый тренер мира Диего Симеоне. Кроме того, Александр будет иметь шанс играть в Лиге чемпионов, чего «Милан» дать не может.

В этом сезоне Зинченко провел на клубном уровне 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.