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  4. Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Испания
19 июня 2025, 00:26 |
486
0

Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира

Александр может присоединиться к «Атлетико»

19 июня 2025, 00:26 |
486
0
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, украинцем активно интересуется «Милан», но у них появился конкурент.

Мадридский «Атлетико» так и не смог договориться о трансфере Тео Эрнандеса и переключился на подписание украинца. У Зинченко может появиться шанс перейти в клуб, который тренирует самый высокооплачиваемый тренер мира Диего Симеоне. Кроме того, Александр будет иметь шанс играть в Лиге чемпионов, чего «Милан» дать не может.

В этом сезоне Зинченко провел на клубном уровне 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Диего Симеоне трансферы Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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