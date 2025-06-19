Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Александр может присоединиться к «Атлетико»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации СМИ, украинцем активно интересуется «Милан», но у них появился конкурент.
Мадридский «Атлетико» так и не смог договориться о трансфере Тео Эрнандеса и переключился на подписание украинца. У Зинченко может появиться шанс перейти в клуб, который тренирует самый высокооплачиваемый тренер мира Диего Симеоне. Кроме того, Александр будет иметь шанс играть в Лиге чемпионов, чего «Милан» дать не может.
В этом сезоне Зинченко провел на клубном уровне 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что сыграет Тибо Куртуа
Экс-владелец днепрян был в восторге от Олега Венглинского и Евгения Селезнева