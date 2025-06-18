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Украина. Вторая лига
18 июня 2025, 13:43 | Обновлено 18 июня 2025, 13:44
678
1

ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Первой лиги 2025/26 и формат турнира

16 команд сыграют чемпионат в два круга – «осень-весна» по круговой системе

18 июня 2025, 13:43 | Обновлено 18 июня 2025, 13:44
678
1
ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Первой лиги 2025/26 и формат турнира
ПФЛ

17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Встреча прошла под председательством президента Профессиональной футбольной лиги Александра Каденко и при участии почетного гостя – технического директора УАФ Игоря Дедышина.

Участники утвердили формат соревнований Первой лиги 2025/26, состав команд и согласовали день начала турнира.

Формат соревнований среди команд Первой лиги ПФЛ в сезоне 2025/2026:

Чемпионат Украины среди команд Первой лиги сезона 2025/26 проводится в два круга – «осень-весна» по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника по каждой из команд лиги.

Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.

Состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2025/2026:

  • Агробизнес (г. Волочиск)
  • Буковина (г. Черновцы)
  • Виктория (г. Сумы)
  • Ворскла (г. Полтава)
  • Ингулец (г. Петрово)
  • Левый Берег (г. Киев)
  • Феникс-Мариуполь (г. Мариуполь)
  • Металлист (г. Харьков)
  • ФК Минай (с. Минай)
  • Нива (г. Тернополь)
  • Подолье (г. Хмельницкий)
  • Прикарпатье-Благо (г. Ивано-Франковск)
  • Пробой (г. Городенко)
  • ФК Чернигов (г. Чернигов)
  • Черноморец (г. Одесса)
  • ЮКСА (с. Тарасовка)
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Николай Титюк Источник: ПФЛ
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Oleksandr
Чорноморець та Буковину в УПЛ, а із УПЛ в 1-шу лігу: дИрнама та Епіцентр 
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