ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Первой лиги 2025/26 и формат турнира
16 команд сыграют чемпионат в два круга – «осень-весна» по круговой системе
17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.
Встреча прошла под председательством президента Профессиональной футбольной лиги Александра Каденко и при участии почетного гостя – технического директора УАФ Игоря Дедышина.
Участники утвердили формат соревнований Первой лиги 2025/26, состав команд и согласовали день начала турнира.
Формат соревнований среди команд Первой лиги ПФЛ в сезоне 2025/2026:
Чемпионат Украины среди команд Первой лиги сезона 2025/26 проводится в два круга – «осень-весна» по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника по каждой из команд лиги.
Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.
Состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2025/2026:
- Агробизнес (г. Волочиск)
- Буковина (г. Черновцы)
- Виктория (г. Сумы)
- Ворскла (г. Полтава)
- Ингулец (г. Петрово)
- Левый Берег (г. Киев)
- Феникс-Мариуполь (г. Мариуполь)
- Металлист (г. Харьков)
- ФК Минай (с. Минай)
- Нива (г. Тернополь)
- Подолье (г. Хмельницкий)
- Прикарпатье-Благо (г. Ивано-Франковск)
- Пробой (г. Городенко)
- ФК Чернигов (г. Чернигов)
- Черноморец (г. Одесса)
- ЮКСА (с. Тарасовка)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский коуч хочет видеть в команде нового нападающего
Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»