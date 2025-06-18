ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Первой лиги 2025/26 и формат турнира

17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Встреча прошла под председательством президента Профессиональной футбольной лиги Александра Каденко и при участии почетного гостя – технического директора УАФ Игоря Дедышина.

Участники утвердили формат соревнований Первой лиги 2025/26, состав команд и согласовали день начала турнира.

Формат соревнований среди команд Первой лиги ПФЛ в сезоне 2025/2026:

Чемпионат Украины среди команд Первой лиги сезона 2025/26 проводится в два круга – «осень-весна» по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника по каждой из команд лиги.

Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.

Состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2025/2026: