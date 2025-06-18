Определена соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) узнала соперницу в 1/4 финала травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка встретится с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес (Канада, WTA 30), которая во втором раунде переиграла представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 107).

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала

Лейла Фернандес (Канада) [5] – Кристина Букша (Испания) [LL] – 6:3, 6:4

Фернандес провела третье очное противостояние против Букши и добыла третью победу.

Ранее Даяна дважды играла против Лейлы и дважды потерпела поражение. В 2021 Ястремская уступила Фернандес на Олимпийских играх в Токио, а в 2023 проиграла на тысячнике в Дохе.

В Ноттингеме на счету Фернандес также виктория над Сюзан Ламенс. Ястремская в Британии уже прошла Ольгу Данилович и Антонию Ружич.