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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 13:36 |
863
7

Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру

«Горняки» готовы побороться за голкипера «Трабзонспора» и сборной Турции

18 июня 2025, 13:36 |
863
7
Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру
Getty Images/Global Images Ukraine. Угурджан Чакыр

29-летний вратарь «Трабзонспора» и сборной Турции Угурджан Чакыр, вероятно, сменит клуб в летнее трансферное окно.

В настоящий момент интерес к голкиперу проявляют несколько клубов из Турции и Европы.

По информации журналиста Серкана Хамзаоглу, «Фенербахче» готовит предложение по Чакыру на 10 миллионов евро, а также может предложить одного или двух своих футболистов. Ожидается, что официальные переговоры между турецкими клубами по вратарю начнутся уже на этой неделе.

Также сообщается, что по состоянию на вчерашний день предложение Чакыру сделал «Шахтер», который недавно возглавил турецкий наставник Арда Туран.

Ранее СМИ писали, что «Трабзонспор» отказался продавать Чакыра в «Монако», требуя за своего голкипера не менее 15 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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SHN
Стандарт иностранных тренеров тянуть своих и получать откат от агентов.
Шахтеру не впервой. 
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+1
ash
Бред, Шахтер не будет покупать вратаря-легионера.
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+1
ROMAN Serovenko
Не будет вратаря иностранца,это утка. Лимит легионеров 
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0
Remark
Шахтароспор! 
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0
Oleksandr
Ладно би хоч слухи були про трансфер Різника будь куди..  то ще якось можна було би уявити цього турка, даже закриваючи очі на ліміт по легіонерам) а так - ну фейк-фейкам 
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0
Xvalenok03
Чтобы мы читали не будь этих сплетен?
Может художественную литературу?
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0
Ruslan77777
Чим їх Різник не влаштовує?
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0
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