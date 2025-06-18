Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру

29-летний вратарь «Трабзонспора» и сборной Турции Угурджан Чакыр, вероятно, сменит клуб в летнее трансферное окно.

В настоящий момент интерес к голкиперу проявляют несколько клубов из Турции и Европы.

По информации журналиста Серкана Хамзаоглу, «Фенербахче» готовит предложение по Чакыру на 10 миллионов евро, а также может предложить одного или двух своих футболистов. Ожидается, что официальные переговоры между турецкими клубами по вратарю начнутся уже на этой неделе.

Также сообщается, что по состоянию на вчерашний день предложение Чакыру сделал «Шахтер», который недавно возглавил турецкий наставник Арда Туран.

Ранее СМИ писали, что «Трабзонспор» отказался продавать Чакыра в «Монако», требуя за своего голкипера не менее 15 миллионов евро.