Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра

Руководство «Трабзонспора» отреагировало на интерес «Шахтера» к их 29-летнему голкиперу Угурджану Чакыру.

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, за своего футболиста турецкий клуб запросил от «Шахтера» компенсацию в размере 15 миллионов евро – столько же, сколько ранее он потребовал и от «Монако».

Представитель французской Лиги 1 ранее уже направлял «Трабзонспору» первое предложение по Чакыру на 9 миллионов евро, которое было отвергнуто. В настоящее время «Монако» работает над тем, чтобы направить туркам на рассмотрение улучшенное предложение – ожидается, что речь пойдет о 12 миллионах евро.

На портале Transfermarkt Чакыр оценивается в 8 миллионов евро.

Угурджан Чакыр является воспитанником «Трабзонспора», за который провел 288 официальных матчей, завершив 89 из них без пропущенных мячей.