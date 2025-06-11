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  4. Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 21:55 |
2083
11

Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра

«Горняки» и «Монако» всерьез интересуются услугами голкипера сборной Турции

11 июня 2025, 21:55 |
2083
11
Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Getty Images/Global Images Ukraine. Угурджан Чакыр

Руководство «Трабзонспора» отреагировало на интерес «Шахтера» к их 29-летнему голкиперу Угурджану Чакыру.

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, за своего футболиста турецкий клуб запросил от «Шахтера» компенсацию в размере 15 миллионов евро – столько же, сколько ранее он потребовал и от «Монако».

Представитель французской Лиги 1 ранее уже направлял «Трабзонспору» первое предложение по Чакыру на 9 миллионов евро, которое было отвергнуто. В настоящее время «Монако» работает над тем, чтобы направить туркам на рассмотрение улучшенное предложение – ожидается, что речь пойдет о 12 миллионах евро.

На портале Transfermarkt Чакыр оценивается в 8 миллионов евро.

Угурджан Чакыр является воспитанником «Трабзонспора», за который провел 288 официальных матчей, завершив 89 из них без пропущенных мячей.

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Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ Монако трансферы
Алексей Сливченко Источник: Ягыз Сабунджуоглу
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Комментарии 11
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Vitason
Та нафіг він потрібен!! Різник є!!
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+5
Перший Серед Рівних
Нафіга уся ця історія? Щось не так з Різником? 
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+3
Vbolivalnyk-Peter
Походу турок до Шахтаря прийшов, щоб допомогти іншим різним туркам бабла підзаробити (простіше кажучи порозводити Ахметова на бабло). Наху... (Навіщо) Потрібен ВОРОТАР!!! турок?? Голкіпер збірної України для турка має недостатньо кваліфікації, а от Чурбан чи Чукюр як там його, який практично кожного сезону по 50+ голів пропускає тільки в чемпіонаті Туреччини - це саме те що лікар прописав. 
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+2
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Олег Заворотный
Дайте 15 лямов Ризныку! Я думаю он будет играть лучше этого Чакыра
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+1
bibka stara
тупо пришел чел и сливает бабло на пенсионеров.. нахиба!?
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+1
ZANREGENT
А зачем брали у Колоса Фесюна? +Пузанков у них есть. Но мне это нравится))) Раскурутит Ахметова на деньги.
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+1
ROMAN Serovenko
Верьте больше турецким СМИ 
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0
naverland
Утка это всё. 
Ответить
0
New Zealander
За Трубіна 10, а за Чакира 15? Тіпа шило на мило? 
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-2
Pavel_i_CO
Якщо Орда Чурбан хоче, то Ахмєтав заплатить. Щоб зробити найсильніший Шахтьор ще сильнішим, ніж він був при Пушичє, то потрібно багато витрачати та змінювати негрів на чурок
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-5
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