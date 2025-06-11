Шахтер вступил в гонку за 29-летним вратарем Трабзонспора и сборной Турции

Бронзовый призер чемпионата Украины-2024/25 «Шахтер» вступил в гонку за право подписать 29-летнего голкипера «Трабзонспора» и сборной Турции Угурджана Чакыра, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Интерес к вратарю сборной Турции (31 матч), по информации турецких источников, проявляют также местные гранды «Галатасарай» и «Фенербахче», а фаворитом в гонке за кипером считается «Монако», который уже сделал первое предложение по трансферу Угурджана на 9 миллионов евро и получил отказ.

«Трабзонспор» хочет получить за Чакыра порядка 15 миллионов евро, а «Монако» готовится направить новое предложение – на 12 миллионов евро.

На портале Transfermarkt Чакыр оценивается в 8 миллионов евро.

Угурджан Чакыр является воспитанником «Трабзонспора», за который провел 288 официальных матчей, завершив 89 из них без пропущенных мячей.