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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 15:07 |
698
4

Шахтер вступил в гонку за 29-летним вратарем Трабзонспора и сборной Турции

Угурджан Чакыр интересен донецкому клубу

11 июня 2025, 15:07 |
698
4
Шахтер вступил в гонку за 29-летним вратарем Трабзонспора и сборной Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Угурджан Чакыр

Бронзовый призер чемпионата Украины-2024/25 «Шахтер» вступил в гонку за право подписать 29-летнего голкипера «Трабзонспора» и сборной Турции Угурджана Чакыра, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Интерес к вратарю сборной Турции (31 матч), по информации турецких источников, проявляют также местные гранды «Галатасарай» и «Фенербахче», а фаворитом в гонке за кипером считается «Монако», который уже сделал первое предложение по трансферу Угурджана на 9 миллионов евро и получил отказ.

«Трабзонспор» хочет получить за Чакыра порядка 15 миллионов евро, а «Монако» готовится направить новое предложение – на 12 миллионов евро.

На портале Transfermarkt Чакыр оценивается в 8 миллионов евро.

Угурджан Чакыр является воспитанником «Трабзонспора», за который провел 288 официальных матчей, завершив 89 из них без пропущенных мячей.

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Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы Фенербахче Галатасарай Монако
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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evgeniyyea
На кой Шахтеру он вообще сдался? И знает ли сам клуб про этот интерес и гонку?
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+2
Виктор Алтухов
У Шахтаря кращий український воротар, тому це можна розглядати тільки як заміну при продажу Різника.
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+1
Gargantua81
Арда Туран мне нравится )
Ответить
0
SHN
Был Шахтер Капакабана,теперь будет Шахтер Анталья
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0
AK.228
Не гоните… у Шахтера отличные вратари 
Ответить
0
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