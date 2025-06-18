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Лига конференций
18 июня 2025, 15:25 | Обновлено 18 июня 2025, 15:58
6161
18

Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций

В Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК

18 июня 2025, 15:25 | Обновлено 18 июня 2025, 15:58
6161
18
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперников узнали украинские клубы, стартующие с этого раунда – Александрия, вице-чемпион Украины, и Полесье Житомир, занявшее 4-е место в УПЛ.

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Соперником Александрии в Q2 ЛК станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Соперником Полесья в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра)

Первую игру и Александрия, и Полесье проведут на условно домашней арене, а ответную – в гостях.

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.

Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.

Лига конференций 2025/26

Квалификация Q2, 24 и 31 июля

  • Александрия (Украина) – проигравший АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
  • Полесье (Украина) – победитель Борац Баня-Лука (Босния) / Санта-Колома (Андорра)

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Комментарии 18
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Микола Унгурян
Олександрія напевно на лихід, а Полісся може цей раунд пройти
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Полесье повезло, вот Александрии у которой больше пол состава уходит трудно будет с любимым соперником
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+7
bibka stara
Минус сашка. У полесья еще шанс есть
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+7
fly
Олександрія нажаль шансів небагато (враховуючи нового тренера і незрозуміло який буде склад до старту в ЛК). Буде сюрпризом якщо пройдуть цей раунд.
Полісся ж поки норм. Треба боротися і проходити.
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+5
Cityzen83
Вот это Шахте фартит. Хер знает сколько в кфаливае не играли и тут. Если проходят финов - то Бешикташ, ,если не проходят - то АЗ Алкмаар.
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Андрій Заліщук
Ну Олександрія все капут, а Полісся має виносити, що Борац, що тим паче Колону андорську
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+3
AK.228
Житомир пройдет, Александрия - на выход 
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+3
dudigo78
Олександрія зразу аут. Можна навіть не їхати. Полісся повинно проходити
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+2
suforza1921
Олександрія шанси 20 на 80, в може ще й менше, Полісся 80 на 20. Головне, аби не зіграли так, як минулоріч з словенцями.
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+1
Xvalenok03
1. У александрии шансы близки к нулю.
Единственный шанс - это быть темной конячкой.
Тренер новый, состав новый. 
2. Полесье пободается. Если захочет. Захочет ли? Сможет ли?
Тренер новый. Состав новый.
Ответить
0
StrikeX
Якби Олександрія зберегла минулорічний склад, то була би фаворитом... А так хз
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-1
Remark
Олександрії піст@, у Полісся є шанси.
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-1
Alexander Киев
Нагадаю, що не так давно у сезоні 22/23 в ЛЄ - вонюча дирнама програла АЕК Ларнака із рахунком 0:1, а потім і 3:3 було 
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-7
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