Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперников узнали украинские клубы, стартующие с этого раунда – Александрия, вице-чемпион Украины, и Полесье Житомир, занявшее 4-е место в УПЛ.

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Соперником Александрии в Q2 ЛК станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Соперником Полесья в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра)

Первую игру и Александрия, и Полесье проведут на условно домашней арене, а ответную – в гостях.

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.

Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.

Лига конференций 2025/26

Квалификация Q2, 24 и 31 июля

Александрия (Украина) – проигравший АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

(Украина) – проигравший АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) Полесье (Украина) – победитель Борац Баня-Лука (Босния) / Санта-Колома (Андорра)

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