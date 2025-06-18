Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
В Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК
18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Соперников узнали украинские клубы, стартующие с этого раунда – Александрия, вице-чемпион Украины, и Полесье Житомир, занявшее 4-е место в УПЛ.
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Соперником Александрии в Q2 ЛК станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
Соперником Полесья в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра)
Первую игру и Александрия, и Полесье проведут на условно домашней арене, а ответную – в гостях.
Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.
Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.
Лига конференций 2025/26
Квалификация Q2, 24 и 31 июля
- Александрия (Украина) – проигравший АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
- Полесье (Украина) – победитель Борац Баня-Лука (Босния) / Санта-Колома (Андорра)
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Тренер новый, состав новый.
2. Полесье пободается. Если захочет. Захочет ли? Сможет ли?
Тренер новый. Состав новый.