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  4. Лига конференций. Шахтеру вытянули оппонента на случай поражения от Ильвеса
Лига конференций
18 июня 2025, 15:31 | Обновлено 18 июня 2025, 16:09
2224
3

Лига конференций. Шахтеру вытянули оппонента на случай поражения от Ильвеса

В Ньоне прошла жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК

18 июня 2025, 15:31 | Обновлено 18 июня 2025, 16:09
2224
3
Лига конференций. Шахтеру вытянули оппонента на случай поражения от Ильвеса
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперника узнал Шахтер на случай поражения от финского Ильвеса в матче Q1 Лиги Европы.

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Соперником Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу) в Q2 ЛК будет АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Первую игру горняки проведут на условно домашней арене, а ответную – в гостях.

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.

Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.

Лига конференций 2025/26

Квалификация Q2, 24 и 31 июля

  • Шахтер (Украина) / Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Денис Брегін
не пройти той ільвес це ще не хило так старатися треба.
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+2
Андрій Заліщук
Ха, плюс додактова мотивація пройти фінів, бо АЗ це каюк і мінус єврокубки для Шахтаря
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0
Fitness.sports
Дуже добре
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-1
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