Лига конференций. Шахтеру вытянули оппонента на случай поражения от Ильвеса

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперника узнал Шахтер на случай поражения от финского Ильвеса в матче Q1 Лиги Европы.

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Соперником Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу) в Q2 ЛК будет АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Первую игру горняки проведут на условно домашней арене, а ответную – в гостях.

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.

Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.

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Лига конференций 2025/26

Квалификация Q2, 24 и 31 июля

Шахтер (Украина) / Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)

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