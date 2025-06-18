Лига конференций. Шахтеру вытянули оппонента на случай поражения от Ильвеса
В Ньоне прошла жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛК
18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Соперника узнал Шахтер на случай поражения от финского Ильвеса в матче Q1 Лиги Европы.
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Соперником Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу) в Q2 ЛК будет АЗ Алкмаар (Нидерланды)
Первую игру горняки проведут на условно домашней арене, а ответную – в гостях.
Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля.
Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.
Лига конференций 2025/26
Квалификация Q2, 24 и 31 июля
- Шахтер (Украина) / Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
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