Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму

Английский «Борнмут» согласился продать украинского защитника Илью Забарного, сообщает Football Insider.

22-летний игрок продолжит карьеру во французском «ПСЖ». За украинца английский клуб получит 50 миллионов фунтов стерлингов. Столько же «Борнмуту» ранее заплатил мадридский «Реал» за Дина Хейсена.

Отмечается, что в английском клубе признают, что для них станет большой проблемой потеря двух центральных защитников в одно трансферное окно. Однако также в «Борнмуте» считают продажу Ильи за такую сумму выгодной сделкой.

Ранее на Забарного появился состоятельный претендент – «Ньюкасл» – после проблем в переговорах с «ПСЖ».