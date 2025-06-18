Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Илья станет игроком французского ПСЖ
Английский «Борнмут» согласился продать украинского защитника Илью Забарного, сообщает Football Insider.
22-летний игрок продолжит карьеру во французском «ПСЖ». За украинца английский клуб получит 50 миллионов фунтов стерлингов. Столько же «Борнмуту» ранее заплатил мадридский «Реал» за Дина Хейсена.
Отмечается, что в английском клубе признают, что для них станет большой проблемой потеря двух центральных защитников в одно трансферное окно. Однако также в «Борнмуте» считают продажу Ильи за такую сумму выгодной сделкой.
Ранее на Забарного появился состоятельный претендент – «Ньюкасл» – после проблем в переговорах с «ПСЖ».
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