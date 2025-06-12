Смэши от Антунеша
Вспоминаем голы и игровые скиллы колоритного португальца
Рыжий бородач, родившийся неподалеку от Пасуша, является настоящим футбольным пилигримом (некоторые его звали даже капитаном дальнего плавания, хотя капитанскую повязку он носил только под самый занавес карьеры – в «Пасуше»). Италия, Испания, Греция, Украина – куда только ни забрасывала его футбольная судьба!
Примечательно, что наибольшее непрерывное время в одном клубе у Виторину Антунеша пришлось на заключительный этап карьеры, когда в возрасте хорошо за 30 он вернулся на родину доигрывать за «Пасуш». А вот за рубежом самое длительное время и с наибольшим количеством выигранных титулов (2 чемпионства, по одному Кубку и Суперкубку Украины) он провел в киевском «Динамо» (помню, как мы в журналистском кругу охарактеризовали португальское приобретение киевлян так: обладатель океанской внешности). Именно на киевский этап карьеры приходится и его самая высокая оценочная трансферная стоимость – 6 млн евро. Тогда он регулярно привлекался и в национальную сборную Португалии, в составе которой отметился, может, несколько курьезным, однако соответствующим его стилю голом в ворота американцев: мощный прострел от флангового игрока, а дальше все получится само собой!
Португальский левый защитник не слишком часто забивал за «Динамо», однако его голы в основном выходили настоящими произведениями футбольного искусства: изысканные удары с дальней дистанции, с которыми не могли справиться вратари команд-соперниц. Похоже на смэш в теннисе? Может, и так, но, как по мне, больше в этих ударах было от смэша в боксе – чего-то среднего между джебом и апперкотом. А сумасшедшая левоногая пушка португальца, разряженная в Лиге Европы в ворота «Эвертона», у многих симпатизантов «Динамо» и до сих пор перед глазами! Более того: когда спрашивал у динамовского фанатья, с чем у них ассоциируется Антунеш, практически все называли именно этот гол в ворота «ирисок».
Мало кто сейчас вспомнит его гол в ворота команды «Горняк-Спорт» в Кубке Украины, однако он получился не хуже знаменитого выстрела Сергея Сидорчука в ворота «Зари» – с лету после углового в исполнении Николая Шапаренко. Угловой – и точный-точнехонький выстрел с лету левой. Был еще памятный гол правой после индивидуального прохода в матче с «Ворсклой» (нетипичный для Виторину по форме, но типичный по красоте!). Интересную, кстати, особенность отмечали фаны: португалец специализировался на 5-х голах «Динамо» в тех или иных матчах («Ильичевец», «Эвертон», тот же «Горняк-Спорт»). Может, его нерезультативность в большинстве других матчей и обусловлена тем, что он не дождался от партнеров предыдущей 4-голевой дерзости?
Шутки шутками, а голы не были его основной специализацией. Фланговые проходы и прицельные подачи, большой объем работы, бесстрашие на футбольном поле – вот его достоинства. Не всегда чистая игра, и немало желтых карточек? Позиционные ошибки в обороне, в принципе, не слишком характерные для фланговых защитников? Не без того. Однако жажда борьбы и какая-то запредельная преданность футболу (что и говорить, в свой последний сезон в профессиональном футболе Антунеш ежематчно в среднем проводил на поле 84 минуты и заработал 9 предупреждений, в среднем 0,3 за 90 минут!), как по мне, компенсировали те недостатки. Считаю, довольно короткий период топовости Антунеша удачно совпал с приходом в «Динамо» Сергея Реброва в качестве главного тренера и привнесения свежих идей тогда еще молодым наставником. Это сейчас Сергей Станиславович находится под язвительными критическими стрелами как тренер сборной (болельщицкому люду угодить непросто!), а тогда, будучи тренером клубной команды, засеял динамовское поле плодородными игровыми идеями, которые Антунеш с партнерами по команде воплощали в жизнь и превращали в медальные урожаи. Как результат – титулы, выигранные португальцем под руководством динамовской легенды. Антунеша часто корили за плохую игру на 2-м этаже и за то, что правая нога у него слабее левой. По первому пункту можно согласиться, однако для флангового защитника ростом 176 см игра головой – не приоритет. О голе правой «Ворскле» после индивидуального прохода я уже упоминал. Но были еще и факты, опровергавшие утверждение о правоногой неумелости Виторину. Вспомнить хотя бы его гол за «Малагу» мадридскому «Реалу» в сезоне-2012/13: казалось бы, фирменный удар из-за пределов штрафной, однако правой и в большей степени не на силу, а некий симбиоз силы и траектории. Что-то вроде знаменитого гола Андрея Шевченко в ворота Джанлуиджи Буффона. «Какой гол!» – не скрывал восторга комментатор того матча.
Еще об одном умении Антунеша мы нередко забываем, а некоторые и не знают вовсе, ведь в Украине это свое оружие он практически не использовал. Дело в том, что он был изобретательным исполнителем стандартов и много забил со штрафных как на заре карьеры, так и в конце ее. Часто страдала «Брага». Скажем, в сезоне-2021/22 под занавес 1-го тайма выездного матча Антунеш хитроумно пробил низом, под стенкой прямо в самый угол ворот соперников, и мяч от штанги влетел в ворота.
Пенальти? Ну, в феерической серии пенальти в финале Кубка Украины-2014/15 Антунеш оплошал: пробил несильно, по центру, и кипер «Шахтера» Андрей Пятов отбил мяч без особого напряжения. После этого успех киевлян в той серии завис на тончайшем волоске (перед Антунешем не совладал с нервами другой динамовский португалец – Мигел Велозу, роль которого в адаптации Виторину в «Динамо» незаурядна), однако, в конце концов, для команды Сергея Реброва все сложилось наилучшим образом. Штатным пенальтистом в «Пасуше» Виторину стал уже в последние годы игровой карьеры. Так, в сезоне-2024/25 абсолютно все свои голы (таковых было 6 в чемпионате) он провел с пенальти. Обычно, бил верхом левой сверхмощно, и у голкиперов шансов не было.
Получилось ли у Антунеша полностью реализовать себя в футболе? Не уверен. В «Динамо»? Болельщикам украинского клуба хотелось большего. Это сейчас те времена вспоминаются с ностальгией: мол, какие были приобретения, какие амбиции, какие надежды! Но, согласитесь, куда светлее воспоминания о временах, когда на левом фланге динамовской обороны царили Виктор Матвиенко или Анатолий Демьяненко. Сергей Шматоваленко? В определенной степени, можно провести аналогию между ним и португальцем, но Шматоваленко куда больше времени отдал динамовскому коллективу, зато у него нет такой локально-звездной вершины в динамовской карьере, каковым у Антунеша является матч против «Эвертона».
Уходя из «Динамо» в «Хетафе» в аренду, Антунеш в коротком, но содержательном посте поблагодарил украинский клуб за все. Что ж, и мы благодарим рыжеволосого бородача, который без устали сновал по левому флангу и время от времени дарил зрителям настоящие голевые шедевры. Удачи тебе, Виторину! И не забывай об Украине. Может, и придет когда-нибудь время, когда наши клубы снова смогут себе позволить покупать игроков сборной Португалии, как бы фантастически это сейчас ни выглядело. Но, согласитесь, в каких-нибудь 1990-х это выглядело еще фантастичнее, а ведь за каких-то полтора десятка лет фантастика стала реальностью. Пусть возвращается победная, мирная и зажиточная реальность!
Алексей РЫЖКОВ
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