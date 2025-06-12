Смэши от Антунеша

Рыжий бородач, родившийся неподалеку от Пасуша, является настоящим футбольным пилигримом (некоторые его звали даже капитаном дальнего плавания, хотя капитанскую повязку он носил только под самый занавес карьеры – в «Пасуше»). Италия, Испания, Греция, Украина – куда только ни забрасывала его футбольная судьба!

Примечательно, что наибольшее непрерывное время в одном клубе у Виторину Антунеша пришлось на заключительный этап карьеры, когда в возрасте хорошо за 30 он вернулся на родину доигрывать за «Пасуш». А вот за рубежом самое длительное время и с наибольшим количеством выигранных титулов (2 чемпионства, по одному Кубку и Суперкубку Украины) он провел в киевском «Динамо» (помню, как мы в журналистском кругу охарактеризовали португальское приобретение киевлян так: обладатель океанской внешности). Именно на киевский этап карьеры приходится и его самая высокая оценочная трансферная стоимость – 6 млн евро. Тогда он регулярно привлекался и в национальную сборную Португалии, в составе которой отметился, может, несколько курьезным, однако соответствующим его стилю голом в ворота американцев: мощный прострел от флангового игрока, а дальше все получится само собой!

Португальский левый защитник не слишком часто забивал за «Динамо», однако его голы в основном выходили настоящими произведениями футбольного искусства: изысканные удары с дальней дистанции, с которыми не могли справиться вратари команд-соперниц. Похоже на смэш в теннисе? Может, и так, но, как по мне, больше в этих ударах было от смэша в боксе – чего-то среднего между джебом и апперкотом. А сумасшедшая левоногая пушка португальца, разряженная в Лиге Европы в ворота «Эвертона», у многих симпатизантов «Динамо» и до сих пор перед глазами! Более того: когда спрашивал у динамовского фанатья, с чем у них ассоциируется Антунеш, практически все называли именно этот гол в ворота «ирисок».

Мало кто сейчас вспомнит его гол в ворота команды «Горняк-Спорт» в Кубке Украины, однако он получился не хуже знаменитого выстрела Сергея Сидорчука в ворота «Зари» – с лету после углового в исполнении Николая Шапаренко. Угловой – и точный-точнехонький выстрел с лету левой. Был еще памятный гол правой после индивидуального прохода в матче с «Ворсклой» (нетипичный для Виторину по форме, но типичный по красоте!). Интересную, кстати, особенность отмечали фаны: португалец специализировался на 5-х голах «Динамо» в тех или иных матчах («Ильичевец», «Эвертон», тот же «Горняк-Спорт»). Может, его нерезультативность в большинстве других матчей и обусловлена тем, что он не дождался от партнеров предыдущей 4-голевой дерзости?

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Шутки шутками, а голы не были его основной специализацией. Фланговые проходы и прицельные подачи, большой объем работы, бесстрашие на футбольном поле – вот его достоинства. Не всегда чистая игра, и немало желтых карточек? Позиционные ошибки в обороне, в принципе, не слишком характерные для фланговых защитников? Не без того. Однако жажда борьбы и какая-то запредельная преданность футболу (что и говорить, в свой последний сезон в профессиональном футболе Антунеш ежематчно в среднем проводил на поле 84 минуты и заработал 9 предупреждений, в среднем 0,3 за 90 минут!), как по мне, компенсировали те недостатки. Считаю, довольно короткий период топовости Антунеша удачно совпал с приходом в «Динамо» Сергея Реброва в качестве главного тренера и привнесения свежих идей тогда еще молодым наставником. Это сейчас Сергей Станиславович находится под язвительными критическими стрелами как тренер сборной (болельщицкому люду угодить непросто!), а тогда, будучи тренером клубной команды, засеял динамовское поле плодородными игровыми идеями, которые Антунеш с партнерами по команде воплощали в жизнь и превращали в медальные урожаи. Как результат – титулы, выигранные португальцем под руководством динамовской легенды. Антунеша часто корили за плохую игру на 2-м этаже и за то, что правая нога у него слабее левой. По первому пункту можно согласиться, однако для флангового защитника ростом 176 см игра головой – не приоритет. О голе правой «Ворскле» после индивидуального прохода я уже упоминал. Но были еще и факты, опровергавшие утверждение о правоногой неумелости Виторину. Вспомнить хотя бы его гол за «Малагу» мадридскому «Реалу» в сезоне-2012/13: казалось бы, фирменный удар из-за пределов штрафной, однако правой и в большей степени не на силу, а некий симбиоз силы и траектории. Что-то вроде знаменитого гола Андрея Шевченко в ворота Джанлуиджи Буффона. «Какой гол!» – не скрывал восторга комментатор того матча.

Еще об одном умении Антунеша мы нередко забываем, а некоторые и не знают вовсе, ведь в Украине это свое оружие он практически не использовал. Дело в том, что он был изобретательным исполнителем стандартов и много забил со штрафных как на заре карьеры, так и в конце ее. Часто страдала «Брага». Скажем, в сезоне-2021/22 под занавес 1-го тайма выездного матча Антунеш хитроумно пробил низом, под стенкой прямо в самый угол ворот соперников, и мяч от штанги влетел в ворота.

Пенальти? Ну, в феерической серии пенальти в финале Кубка Украины-2014/15 Антунеш оплошал: пробил несильно, по центру, и кипер «Шахтера» Андрей Пятов отбил мяч без особого напряжения. После этого успех киевлян в той серии завис на тончайшем волоске (перед Антунешем не совладал с нервами другой динамовский португалец – Мигел Велозу, роль которого в адаптации Виторину в «Динамо» незаурядна), однако, в конце концов, для команды Сергея Реброва все сложилось наилучшим образом. Штатным пенальтистом в «Пасуше» Виторину стал уже в последние годы игровой карьеры. Так, в сезоне-2024/25 абсолютно все свои голы (таковых было 6 в чемпионате) он провел с пенальти. Обычно, бил верхом левой сверхмощно, и у голкиперов шансов не было.

Получилось ли у Антунеша полностью реализовать себя в футболе? Не уверен. В «Динамо»? Болельщикам украинского клуба хотелось большего. Это сейчас те времена вспоминаются с ностальгией: мол, какие были приобретения, какие амбиции, какие надежды! Но, согласитесь, куда светлее воспоминания о временах, когда на левом фланге динамовской обороны царили Виктор Матвиенко или Анатолий Демьяненко. Сергей Шматоваленко? В определенной степени, можно провести аналогию между ним и португальцем, но Шматоваленко куда больше времени отдал динамовскому коллективу, зато у него нет такой локально-звездной вершины в динамовской карьере, каковым у Антунеша является матч против «Эвертона».

Уходя из «Динамо» в «Хетафе» в аренду, Антунеш в коротком, но содержательном посте поблагодарил украинский клуб за все. Что ж, и мы благодарим рыжеволосого бородача, который без устали сновал по левому флангу и время от времени дарил зрителям настоящие голевые шедевры. Удачи тебе, Виторину! И не забывай об Украине. Может, и придет когда-нибудь время, когда наши клубы снова смогут себе позволить покупать игроков сборной Португалии, как бы фантастически это сейчас ни выглядело. Но, согласитесь, в каких-нибудь 1990-х это выглядело еще фантастичнее, а ведь за каких-то полтора десятка лет фантастика стала реальностью. Пусть возвращается победная, мирная и зажиточная реальность!

Алексей РЫЖКОВ