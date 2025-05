ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавил Аякс. Слот остался без ассистента

Бывший футболист сборной Нидерландов Джон Хейтинга возглавил «Аякс», в котором провел внушительную часть своей карьеры игрока (2001–08, 2015–16).

41-летний специалист повесил бутсы на гвоздь в 2016 году, после чего работал в структуре «Аякса», был ассистентом в английском «Вест Хэме». Последним местом работы тренера был «Ливерпуль», где Джон входил в тренерский штаб Арне Слота.

Нидерландский клуб провел успешные переговоры с «мерсисайдцами», которые согласились отпустить Хейтингу на новое место работы. Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2027 года.

В сезоне 2024/25 «Аякс» под руководством Франческо Фариоли долго лидировал в чемпионате и имел отрыв в девять баллов над ПСВ, но провалил последние матчи и опустился на второе место. Из-за потери чемпионского титула и разногласий с руководством Фариоли покинул свою должность.

