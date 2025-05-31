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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавил Аякс. Слот остался без ассистента
Нидерланды
31 мая 2025, 14:42 |
586
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавил Аякс. Слот остался без ассистента

Джон Хейтинга подписал контракт с нидерландским клубом до июня 2027 года

31 мая 2025, 14:42 |
586
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавил Аякс. Слот остался без ассистента
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Хейтинга

Бывший футболист сборной Нидерландов Джон Хейтинга возглавил «Аякс», в котором провел внушительную часть своей карьеры игрока (2001–08, 2015–16).

41-летний специалист повесил бутсы на гвоздь в 2016 году, после чего работал в структуре «Аякса», был ассистентом в английском «Вест Хэме». Последним местом работы тренера был «Ливерпуль», где Джон входил в тренерский штаб Арне Слота.

Нидерландский клуб провел успешные переговоры с «мерсисайдцами», которые согласились отпустить Хейтингу на новое место работы. Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2027 года.

В сезоне 2024/25 «Аякс» под руководством Франческо Фариоли долго лидировал в чемпионате и имел отрыв в девять баллов над ПСВ, но провалил последние матчи и опустился на второе место. Из-за потери чемпионского титула и разногласий с руководством Фариоли покинул свою должность.

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Николай Титюк Источник: ФК Аякс
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