ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче попрощался с двумя звездными ветеранами

Турецкий «Фенербахче», который финиширует по итогам сезона на втором месте в тамошней Суперлиге, за тур до завершения чемпионата попрощался с двумя звездными ветеранами.

Стан «желтых канареек» покидают 39-летний боснийский форвард Эдин Джеко, поигравший ранее за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер», а также 36-летний сербский вингер Душан Тадич, выступавший прежде за «Саутгемптон» и «Аякс».

Оба этих игрока перебрались в стан «Фенербахче» летом 2023 года свободными агентами.

С тех пор Джеко сыграл за «желтых канареек» 99 официальных матчей (46 голов, 18 ассистов), а Тадич – 109 (29 голов, 35 ассистов).

