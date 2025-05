ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал экс-партнера Ордеца, которого отдал в аренду

Леверкузенский «Байер» официально подписал 21-летнего центрального защитника «Бохума» Тима Эрманна.

На официальном сайте «аптекарей» указано, что футболист заключил контракт с новым клубом до 2029 года. По решению тренерского штаба молодой защитник следующий сезон проведет в аренде в австрийском коллективе «Штурм».

«Это отличная возможность для меня. «Штурм» имеет большие амбиции, и уровень клуба поможет мне в развитии. Я уже сейчас с нетерпением жду момента, когда через год смогу показать свои способности в одном из лучших клубов Германии», – сказал Тим.

За этот сезон спортсмену удалось провести 30 поединков за «Бохум», оформив всего два гола.

Willkommen bei #Bayer04, Tim! 🤩



Der U21-Nationalspieler Tim #Oermann wechselt vom VfL Bochum zur #Werkself und wird in der Saison 2025/26 an @SKSturm Graz verliehen. Viel Erfolg in Österreich und bis bald, Tim! 👊 pic.twitter.com/4nKKNcIabE