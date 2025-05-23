Всегда со второй попытки. Как Постекоглу брал трофеи в тренерской карьере
Австралийский тренер добыл первый трофей с «Тоттенхэмом» на второй год работы в клубе
59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу установил очень интересную статистику в своей тренерской карьере.
Возглавив австралийский клуб «Саут Мельбурн» в 1996 году, свой первый титул смог выиграть только во втором сезоне.
В 2010-м то же самое повторилось с клубом «Брисбен Роар». В 2018 году Постекоглу возглавил «Йокогаму» из Японии – и опять же свой первый трофей выиграл лишь на второй сезон работы.
Через два года австралиец оказался в «Селтике». С шотландским клубом Постекоглу выиграл титул на второй год работы.
«Тоттенхэм» не стал исключением. В прошлом сезоне у Постекоглу достижений с клубом не было. А на следующий сезон – Лига Европы.
Титулы Постекоглу, выигранные во второй сезон работы в клубе
- 1997/98 – чемпионат Австралии, «Саут Мельбурн»
- 2010/11 – чемпионат Австралии, «Брисбен Роар»
- 2019 – чемпионат Японии, «Йокогама Маринос»
- 2022/23 – чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги, «Селтик»
- 2024/25 – Лига Европы, «Тоттенхэм»
2 - In winning the 2024-25 UEFA Europa League, Spurs manager Ange Postecoglou has maintained his record of winning a trophy in his second full season with a club (1997-98 South Melbourne, 2011-12 Brisbane Roar, 2019 Yokohama F. Marinos, 2022-23 Celtic). Always. #UELfinal pic.twitter.com/sedkuw7Nqd— OptaJoe (@OptaJoe) May 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартует турнир в элитном дивизионе
Поединок состоится 22 мая и начнется в 21:20 по Киеву