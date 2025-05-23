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Лига Европы
23 мая 2025, 02:32 | Обновлено 23 мая 2025, 03:00
48
0

Всегда со второй попытки. Как Постекоглу брал трофеи в тренерской карьере

Австралийский тренер добыл первый трофей с «Тоттенхэмом» на второй год работы в клубе

23 мая 2025, 02:32 | Обновлено 23 мая 2025, 03:00
48
0
Всегда со второй попытки. Как Постекоглу брал трофеи в тренерской карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу установил очень интересную статистику в своей тренерской карьере.

Возглавив австралийский клуб «Саут Мельбурн» в 1996 году, свой первый титул смог выиграть только во втором сезоне.

В 2010-м то же самое повторилось с клубом «Брисбен Роар». В 2018 году Постекоглу возглавил «Йокогаму» из Японии – и опять же свой первый трофей выиграл лишь на второй сезон работы.

Через два года австралиец оказался в «Селтике». С шотландским клубом Постекоглу выиграл титул на второй год работы.

«Тоттенхэм» не стал исключением. В прошлом сезоне у Постекоглу достижений с клубом не было. А на следующий сезон – Лига Европы.

Титулы Постекоглу, выигранные во второй сезон работы в клубе

  • 1997/98 – чемпионат Австралии, «Саут Мельбурн»
  • 2010/11 – чемпионат Австралии, «Брисбен Роар»
  • 2019 – чемпионат Японии, «Йокогама Маринос»
  • 2022/23 – чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги, «Селтик»
  • 2024/25 – Лига Европы, «Тоттенхэм»
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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