Всегда со второй попытки. Как Постекоглу брал трофеи в тренерской карьере

59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу установил очень интересную статистику в своей тренерской карьере.

Возглавив австралийский клуб «Саут Мельбурн» в 1996 году, свой первый титул смог выиграть только во втором сезоне.

В 2010-м то же самое повторилось с клубом «Брисбен Роар». В 2018 году Постекоглу возглавил «Йокогаму» из Японии – и опять же свой первый трофей выиграл лишь на второй сезон работы.

Через два года австралиец оказался в «Селтике». С шотландским клубом Постекоглу выиграл титул на второй год работы.

«Тоттенхэм» не стал исключением. В прошлом сезоне у Постекоглу достижений с клубом не было. А на следующий сезон – Лига Европы.

Титулы Постекоглу, выигранные во второй сезон работы в клубе

1997/98 – чемпионат Австралии, «Саут Мельбурн»

2010/11 – чемпионат Австралии, «Брисбен Роар»

2019 – чемпионат Японии, «Йокогама Маринос»

2022/23 – чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги, «Селтик»

2024/25 – Лига Европы, «Тоттенхэм»