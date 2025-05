Ливерпуль лишь 3 раза терял очки после домашнего преимущества в 2 мяча

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом» была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

«Красные» вышли вперед на 20-й минуте, а на 21-й забили второй гол, но во второй половине встречи растеряли сове преимущество.

Лишь 3-й раз в истории «Ливерпуль» потерял очки в домашнем матче АПЛ, в котором вел в 2 мяча. Ранее этос случалось с «Лестером» в январе 2015 года и «Ньюкаслом» в апреле 2016 года.

