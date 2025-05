Виктор Осимхен установил новый рекорд Галатасарая

В финале Кубка Турции «Галатасарай» победил «Трабзонспор» со счетом 3:0.

Героем встречи стал Виктор Осимхен, который записал в свой актив дубль.

В сезоне 2024/25 нигерийский форвард в 39-ти матчах забил уже 35 голов во всех турнирах, таким образом став лучшим иностранным бомбардиром «Галатасарая» в конкретном сезоне.

35 – Виктор Осимген (2024/25)

34 – Жардел (2000/01)

«Галатасарай» является рекордсменом турнира, выиграв Кубок Турции в 19-й раз.

🇳🇬 Victor Osimhen’s brace vs. Trabzonspor in the Turkish Cup final is now his 35th goal in 39 games for Galatasaray this season.



🔥 Victor Osimhen is also the leading goal scorer in the Turkish Super Lig with 24 goals, 5 assists in 28 games. pic.twitter.com/NOtygzYRNJ