Немыслимая интрига. Суперкомпьютер оценил шансы команд в финале Лиги Европы

В среду, 21 мая 2025 года, состоится финал Лиги Европы УЕФА 2024/25, в котором встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Поединок примет стадион «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выигрыш трофея с помощью 10000 симуляций.

Согласно данным аналитической машины, команды имеют почти одинаковые шансы на триумф, но небольшое преимущество все же на стороне «Манчестер Юнайтед» – 50.7% против 49.3% у «Тоттенхэма».

Two weeks before the 2025 Europa League final, here is the current Opta supercomputer prediction on who will win between Manchester United and Tottenham Hotspur in Bilbao.



Man Utd win the trophy in 50.7% of the 10,000 current simulations, compared to 49.3% won by Spurs. 🏆 pic.twitter.com/Aa8yGchqS0