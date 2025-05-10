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  4. Немыслимая интрига. Суперкомпьютер оценил шансы команд в финале Лиги Европы
Лига Европы
10 мая 2025, 14:28 |
372
1

Немыслимая интрига. Суперкомпьютер оценил шансы команд в финале Лиги Европы

Небольшое преимущество на стороне «Манчестер Юнайтед»

10 мая 2025, 14:28 |
372
1
Немыслимая интрига. Суперкомпьютер оценил шансы команд в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 мая 2025 года, состоится финал Лиги Европы УЕФА 2024/25, в котором встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Поединок примет стадион «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выигрыш трофея с помощью 10000 симуляций.

Согласно данным аналитической машины, команды имеют почти одинаковые шансы на триумф, но небольшое преимущество все же на стороне «Манчестер Юнайтед» – 50.7% против 49.3% у «Тоттенхэма».

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Лига Европы Opta
Дмитрий Вус Источник: Opta
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Samuel
Цей компʼютер ще ніколи нічого не вгадав
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