Немыслимая интрига. Суперкомпьютер оценил шансы команд в финале Лиги Европы

В среду, 21 мая 2025 года, состоится финал Лиги Европы УЕФА 2024/25, в котором встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Поединок примет стадион «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выигрыш трофея с помощью 10000 симуляций.

Согласно данным аналитической машины, команды имеют почти одинаковые шансы на триумф, но небольшое преимущество все же на стороне «Манчестер Юнайтед» – 50.7% против 49.3% у «Тоттенхэма».