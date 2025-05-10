Немыслимая интрига. Суперкомпьютер оценил шансы команд в финале Лиги Европы
Небольшое преимущество на стороне «Манчестер Юнайтед»
В среду, 21 мая 2025 года, состоится финал Лиги Европы УЕФА 2024/25, в котором встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Поединок примет стадион «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выигрыш трофея с помощью 10000 симуляций.
Согласно данным аналитической машины, команды имеют почти одинаковые шансы на триумф, но небольшое преимущество все же на стороне «Манчестер Юнайтед» – 50.7% против 49.3% у «Тоттенхэма».
Two weeks before the 2025 Europa League final, here is the current Opta supercomputer prediction on who will win between Manchester United and Tottenham Hotspur in Bilbao.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 8, 2025
Man Utd win the trophy in 50.7% of the 10,000 current simulations, compared to 49.3% won by Spurs. 🏆 pic.twitter.com/Aa8yGchqS0
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