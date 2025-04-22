Девочка с синдромом Дауна подавала мячи на турнире АТР в Барселоне
Юная Бономи безупречно исполнила свои обязанности
Грунтовый турнир АТР 500 в Барселоне стал настоящим примером инклюзии в элитном теннисе.
Организаторы турнира предоставили возможность работать ball kid, подающей теннисные мячи, юной Алессандре Бономи. Таким образом Алессандра стала первым ребенком с синдромом Дауна, которая отработала самостоятельно, без посторонней помощи весь матч серии ATP Tour.
Юная Бономи безупречно исполнила свои обязанности во время четвертьфинального матча в мужском парном разряде на корте Андреса Хименеса, вызвав овации зрителей и волну поддержки в социальных сетях после того, как турнир отметил ее достижение.
«За этим стоит большая работа. Это была идея, которая казалась мечтой, когда мы ее предложили. И воплотить ее в реальность – невероятно вдохновляюще для нас всех», — рассказал Марк Висьедо, руководитель команды подающих теннисные мячи на турнире АТР 500 в Барселоне.
«Это демонстрирует всему миру, что любой человек, даже с инвалидностью, может добиться всего, чего пожелает в жизни, если будет стремиться к самосовершенствованию и приложит усилия», – добавил Висьедо.
🇪🇸BALL KID WITH DOWN’S SYNDROME MAKES TENNIS HISTORY— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2025
The Barcelona Open just aced the rest of pro tennis.
Alessandra Bonhomi became the first ball kid with Down’s syndrome to work an ATP match solo - and she nailed it.
While others talk about inclusion, Barcelona actually did… pic.twitter.com/zdtZHyN3Yh
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