Девочка с синдромом Дауна подавала мячи на турнире АТР в Барселоне

Грунтовый турнир АТР 500 в Барселоне стал настоящим примером инклюзии в элитном теннисе.

Организаторы турнира предоставили возможность работать ball kid, подающей теннисные мячи, юной Алессандре Бономи. Таким образом Алессандра стала первым ребенком с синдромом Дауна, которая отработала самостоятельно, без посторонней помощи весь матч серии ATP Tour.

Юная Бономи безупречно исполнила свои обязанности во время четвертьфинального матча в мужском парном разряде на корте Андреса Хименеса, вызвав овации зрителей и волну поддержки в социальных сетях после того, как турнир отметил ее достижение.

«За этим стоит большая работа. Это была идея, которая казалась мечтой, когда мы ее предложили. И воплотить ее в реальность – невероятно вдохновляюще для нас всех», — рассказал Марк Висьедо, руководитель команды подающих теннисные мячи на турнире АТР 500 в Барселоне.

«Это демонстрирует всему миру, что любой человек, даже с инвалидностью, может добиться всего, чего пожелает в жизни, если будет стремиться к самосовершенствованию и приложит усилия», – добавил Висьедо.

🇪🇸BALL KID WITH DOWN’S SYNDROME MAKES TENNIS HISTORY



The Barcelona Open just aced the rest of pro tennis.



Alessandra Bonhomi became the first ball kid with Down’s syndrome to work an ATP match solo - and she nailed it.



While others talk about inclusion, Barcelona actually did… pic.twitter.com/zdtZHyN3Yh