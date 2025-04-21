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21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 05:34
84
0

ФОТО. Как клубы УПЛ поздравляли с Паской. Обзор

Клубы УПЛ поздравили всех украинских болельщиков с этим светлым праздником

21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 05:34
84
0
ФОТО. Как клубы УПЛ поздравляли с Паской. Обзор
Instagram. ФК Черноморец

Клубы украинской Премьер-лиги на своих страницах в Instagram поздравляли своих фанатов и всех украинцев с Паской.

Пресс-службы сделали упор на креатив в контенте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дизайнеры и журналисты создали множество тематических фото и видео, чтобы передать атмосферу праздника в клубах. Также были репортажи с матчей при участии символов Паски.

В большинстве – желали мира и счастливого праздника:

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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