Другие новости21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 05:34
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ФОТО. Как клубы УПЛ поздравляли с Паской. Обзор
Клубы УПЛ поздравили всех украинских болельщиков с этим светлым праздником
21 апреля 2025, 05:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 05:34
84
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Клубы украинской Премьер-лиги на своих страницах в Instagram поздравляли своих фанатов и всех украинцев с Паской.
Пресс-службы сделали упор на креатив в контенте.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дизайнеры и журналисты создали множество тематических фото и видео, чтобы передать атмосферу праздника в клубах. Также были репортажи с матчей при участии символов Паски.
В большинстве – желали мира и счастливого праздника:
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