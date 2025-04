Решение принято. Байер согласовал аренду Степанова в клуб Второй Бундеслиги

17-летний украинский форвард «Байера» Артем Степанов следующий сезон скорее всего начнет в «Нюрнберге».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации Плеттенберга, «фармацевты» уже согласовали условия аренды, и Степанов начнет играть за клуб, который пока выступает во Второй Бундеслиге.

«Нюрнберг» сейчас идет на восьмой позиции, но еще ведет борьбу за повышение в классе. У немецкой команды 44 очка, а до третьего места – всего три пункта.

Будущий клуб Степанова – девятикратный чемпион Германии. Правда, делал это в последний раз в 1968 году.

🚨🔴 EXCL | Artem #Stepanov is close to joining 1. FC Nürnberg on loan next season!



An option to buy is unlikely to be included. Contracts not signed yet. More details to be clarified.



The 17-y/o striker is currently under contract with Bayer 04 Leverkusen.@SkySportDE 🇺🇦 pic.twitter.com/FpOrLN3AUM