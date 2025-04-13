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Чемпионат Франции
Страсбург
12.04.2025 22:05 – FT 2 : 2
Ницца
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Франция
13 апреля 2025, 02:47 |
12
0

Ничья Страсбурга и Ниццы, победа Лилля

Состоялось 2 матча 29-го тура Лиги 1

13 апреля 2025, 02:47 |
12
0
Ничья Страсбурга и Ниццы, победа Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль

В субботу, 12 апреля, состоялось 2 матча французской Лиги 1.

«Тулуза» у себя дома уступила «Лиллю».

«Страсбург» и «Ницца» сыграли в результативную ничью.

Таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 28 23 5 0 80 - 26 74
2 Монако 29 16 5 8 57 - 35 53
3 Марсель 29 16 4 9 57 - 41 52
4 Лилль 29 14 8 7 44 - 31 50
5 Страсбург 29 14 8 7 48 - 37 50
6 Ницца 29 13 9 7 54 - 37 48
7 Лион 28 14 6 8 54 - 38 48
8 Брест 28 13 4 11 44 - 43 43
9 Ланс 29 12 6 11 32 - 32 42
10 Осер 28 10 8 10 39 - 39 38
11 Тулуза 29 9 7 13 38 - 38 34
12 Ренн 28 10 2 16 38 - 38 32
13 Нант 28 7 9 12 33 - 47 30
14 Реймс 29 7 8 14 31 - 42 29
15 Анже 28 7 6 15 26 - 46 27
16 Гавр 28 8 3 17 31 - 57 27
17 Сент-Этьен 28 6 5 17 28 - 64 23
18 Монпелье 28 4 3 21 21 - 64 15
Полная таблица

Чемпионат Франции. 29-й тур

Тулуза – Лилль – 1:2

Голы: Крессвелл, 42 – Фернандес, 21, Бэккер, 45+4

Видеообзор матча:

Страсбург – Ницца – 2:2

Голы: Еменгха, 51, Амо-Аю, 54 – Бард, 38, Ндайшимие, 90+4

Видеообзор матча:

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Ндайишимийе (Ницца).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Амо-Амейо (Страсбург).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ницца Страсбург Лилль Тулуза
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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