Франция13 апреля 2025, 02:47 |
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Ничья Страсбурга и Ниццы, победа Лилля
Состоялось 2 матча 29-го тура Лиги 1
13 апреля 2025, 02:47 |
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В субботу, 12 апреля, состоялось 2 матча французской Лиги 1.
«Тулуза» у себя дома уступила «Лиллю».
«Страсбург» и «Ницца» сыграли в результативную ничью.
Таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80 - 26
|74
|2
|Монако
|29
|16
|5
|8
|57 - 35
|53
|3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57 - 41
|52
|4
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44 - 31
|50
|5
|Страсбург
|29
|14
|8
|7
|48 - 37
|50
|6
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54 - 37
|48
|7
|Лион
|28
|14
|6
|8
|54 - 38
|48
|8
|Брест
|28
|13
|4
|11
|44 - 43
|43
|9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32 - 32
|42
|10
|Осер
|28
|10
|8
|10
|39 - 39
|38
|11
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38 - 38
|34
|12
|Ренн
|28
|10
|2
|16
|38 - 38
|32
|13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33 - 47
|30
|14
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31 - 42
|29
|15
|Анже
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|16
|Гавр
|28
|8
|3
|17
|31 - 57
|27
|17
|Сент-Этьен
|28
|6
|5
|17
|28 - 64
|23
|18
|Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21 - 64
|15
Чемпионат Франции. 29-й тур
Тулуза – Лилль – 1:2
Голы: Крессвелл, 42 – Фернандес, 21, Бэккер, 45+4
Видеообзор матча:
Страсбург – Ницца – 2:2
Голы: Еменгха, 51, Амо-Аю, 54 – Бард, 38, Ндайшимие, 90+4
Видеообзор матча:
Фото матчей:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Ндайишимийе (Ницца).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Амо-Амейо (Страсбург).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
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