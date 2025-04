ВИДЕО. Голкипера Милана забрали на носилках после жуткого столкновения

11 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Удинезе» и «Милан». Гости разгромили соперника со счетом 4:0.

На 55-й минуте голкипер гостей Майк Меньян во время атаки соперника вышел за пределы штрафной площадки, где столкнулся с одноклубником Алехандро Хименесем.

Медицинская бригада долго находилась рядом с французом – в итоге Майка пришлось заменить, а его самого унесли на носилках.

ВИДЕО. Жуткое столкновения Майка Меньяна с одноклубником

🚨#Udinese | #Milan | 0-2

🚑 Worrying Mike Maignan collision with his teammate Álex Jiménez⏱️55'

All thoughts and prayers are with him..#ACMilan | #SerieA | #UDIMIL | #UdineseMilan



pic.twitter.com/dwA9rZBkOW