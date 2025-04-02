ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал контракт с травмированным защитником
Йерсон Москера заключил новое соглашение
Колумбийский защитник Йерсон Москера официально заключил новое соглашение с английским клубом «Вулверхэмптон».
На официальном сайте клуба указано, что 23-летний игрок подписал с коллективом контракт до лета 2030 года с опцией проведения сотрудничества еще на один сезон.
К команде Москера присоединился летом 2021, однако с тех пор колумбиец дважды отправлялся по арендам. С начала текущего сезона защитник закрепился в команде, однако Йерсон травмировал крестообразные связи и выбыл на длительный срок.
На счету футболиста шесть матчей в составе «волков». Отличиться результативным действием Москере пока не удалось.
Yerson Mosquera has signed a new contract to extend his stay at Molineux.— Wolves (@Wolves) March 31, 2025
🗞️⤵️
🖐️ more years of Yerson! 🇨🇴 pic.twitter.com/9jb4UmWRId— Wolves (@Wolves) March 31, 2025
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