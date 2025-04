ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал контракт с травмированным защитником

Колумбийский защитник Йерсон Москера официально заключил новое соглашение с английским клубом «Вулверхэмптон».

На официальном сайте клуба указано, что 23-летний игрок подписал с коллективом контракт до лета 2030 года с опцией проведения сотрудничества еще на один сезон.

К команде Москера присоединился летом 2021, однако с тех пор колумбиец дважды отправлялся по арендам. С начала текущего сезона защитник закрепился в команде, однако Йерсон травмировал крестообразные связи и выбыл на длительный срок.

На счету футболиста шесть матчей в составе «волков». Отличиться результативным действием Москере пока не удалось.

Yerson Mosquera has signed a new contract to extend his stay at Molineux.



🗞️⤵️