23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

Роналду мог забить уже на 6-й минуте матча, но он не реализовал пенальти.

А уже на 72-й минуте Роналду сыграл на добивании и отправил кожаного в пустые ворота.

ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед