Лига наций23 марта 2025, 23:25 |
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ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед
Легендарний Кріштіану все ж таки забив
23 марта 2025, 23:25 |
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23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.
Роналду мог забить уже на 6-й минуте матча, но он не реализовал пенальти.
А уже на 72-й минуте Роналду сыграл на добивании и отправил кожаного в пустые ворота.
ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед
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