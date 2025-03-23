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  4. ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед
Лига наций
23 марта 2025, 23:25 |
391
0

ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед

Легендарний Кріштіану все ж таки забив

23 марта 2025, 23:25 |
391
0
ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

Роналду мог забить уже на 6-й минуте матча, но он не реализовал пенальти.

А уже на 72-й минуте Роналду сыграл на добивании и отправил кожаного в пустые ворота.

ВИДЕО. Сыграл на добивании. Роналду вывел сборную Португалии вперед

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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