Куадрадо достиг отметки в 400 сыгранных матчей в топ-5 европейских лигах

Игрок «Интера» Хуан Куадрадо провел 400-й матч в топ-5 лигах Европы и стал шестым южноамериканским футболистом с сезона 2009/10, который достиг этой отметки.

1 марта состоялся поединок 27-го тура Серии А между командами «Наполи» и «Интер». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

До Куадрадо эту отметку достигли Лионель Месси, Алексис Санчес, Данте, Тьяго Силва и Эдинсон Кавани.

В текущей кампании чемпионата Италии Хуан принял участие в 15 матчах и отдал 2 результативные передачи. «Нерадзурри» располагаются на первой строчке в таблице лиги (17 побед, 7 ничьих, 3 поражения).

400 - Juan Cuadrado today reaches 400 appearances in the Big-5 European leagues, becoming the sixth South American to reach this milestone since 2009/10 (the year of his debut) to date, after Lionel Messi, Alexis Sánchez, Dante, Thiago Silva and Edinson Cavani. Timeless. pic.twitter.com/MrJV9tP8KD