Ливерпуль – первая команда АПЛ 24/25, которая пересекла отметку в 100 голов

«Ливерпуль» стал первой командой АПЛ в этом сезоне, которая пересекла отметку в 100 забитых мячей во всех соревнованиях.

26 февраля на «Энфилде» состоялся матч 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. По одному голу забили Собослаи и Салах.

Лучшими бомбардирами «мерсисайдцев» в нынешнем сезоне являются Мохамед Салах (30), Коди Гакпо (16) и Луис Диас (13).

В текущей кампании Премьер-лиги подопечные Арне Слота располагаются на первой строчке в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Liverpool are the first Premier League side to score 100 goals across all competitions this season. 💯 pic.twitter.com/HmS3JXfza3