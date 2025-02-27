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  4. Ливерпуль – первая команда АПЛ 24/25, которая пересекла отметку в 100 голов
Англия
27 февраля 2025, 06:08 |
592
0

Ливерпуль – первая команда АПЛ 24/25, которая пересекла отметку в 100 голов

«Мерсисайдцы» на домашней арене обыграли «Ньюкасл»

27 февраля 2025, 06:08 |
592
0
Ливерпуль – первая команда АПЛ 24/25, которая пересекла отметку в 100 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» стал первой командой АПЛ в этом сезоне, которая пересекла отметку в 100 забитых мячей во всех соревнованиях.

26 февраля на «Энфилде» состоялся матч 27-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. По одному голу забили Собослаи и Салах.

Лучшими бомбардирами «мерсисайдцев» в нынешнем сезоне являются Мохамед Салах (30), Коди Гакпо (16) и Луис Диас (13).

В текущей кампании Премьер-лиги подопечные Арне Слота располагаются на первой строчке в таблице чемпионата (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл статистика Мохамед Салах Коди Гакпо Луис Диас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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