Бруну Фернандеш – первый игрок со времен Роналду, забивший штрафной за МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым игроком с 2022 года, который забил гол прямым ударом со штрафного в Премьер-лиге.

22 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ман Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Угарте сравнял счет на 80-й минуте встречи.

Последним до Бруну, кто забил со штрафного за «красных дьяволов», был Криштиану Роналду в апреле 2022 года в матче против «Норвича».

В этой кампании АПЛ Фернандеш сыграл 25 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. «Ман Юнайтед» располагается на 15-м месте в таблице лиги (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений).

Bruno Fernandes is the first Manchester United player to score direct from a free-kick in the Premier League since Cristiano Ronaldo vs. Norwich in April 2022. 🎯 https://t.co/tEcRlYgtuE