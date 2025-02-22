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  4. Бруну Фернандеш – первый игрок со времен Роналду, забивший штрафной за МЮ
Англия
22 февраля 2025, 20:46 |
108
0

Бруну Фернандеш – первый игрок со времен Роналду, забивший штрафной за МЮ

«Красные дьяволы» сыграли вничью на выезде

22 февраля 2025, 20:46 |
108
0
Бруну Фернандеш – первый игрок со времен Роналду, забивший штрафной за МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым игроком с 2022 года, который забил гол прямым ударом со штрафного в Премьер-лиге.

22 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ман Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Угарте сравнял счет на 80-й минуте встречи.

Последним до Бруну, кто забил со штрафного за «красных дьяволов», был Криштиану Роналду в апреле 2022 года в матче против «Норвича».

В этой кампании АПЛ Фернандеш сыграл 25 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. «Ман Юнайтед» располагается на 15-м месте в таблице лиги (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений).

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Эвертон Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Эвертон - Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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