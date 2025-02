ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракты с главным тренером и тремя игроками

Действующий чемпион французской лиги ПСЖ продолжил сотрудничество с главным тренером команды Луисом Энрике. Также новое соглашение с коллективом заключили Нуну Мендеш, Ашраф Хакими и Витинья.

Парижская команда объявила об этом официально перед матчем 21-го тура Лиги 1 против «Монако».

Испанский специалист подписал договор к лету 2027 года. В то время как новые контракты трех ключевых игроков рассчитаны до июня 2029 года.

«Я очень рад продолжить эту историю из ПСЖ. Мне здесь очень комфортно, потому что у нас есть все необходимое для работы в лучших условиях. Я думаю, что наше будущее выглядит очень светлым, и я надеюсь насладиться гораздо большим успехом с клубом», – сказал Энрике.

Напомним, что ПСЖ находится на первой строчке чемпионата Франции, имея в активе 50 зачетных баллов.

Paris, we have something to tell you... ❤️ The future is written in Paris 💙 pic.twitter.com/k3RH0lSoEd

PSG is very proud to announce the contract extension of its coach Luis Enrique until 2027, as well as those of Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes and Yoram Zague.



Ibrahim Mbaye and Naoufel El Hannach signed their first professional contracts.https://t.co/d4DKokv7Kz