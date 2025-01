Монца готова приобрести экс-игрока Реала. Раньше он стоил 63 млн ​​евро

Аутсайдер Серии А «Монца» готова приобрести форварда сборной Сербии и «Милана» Луку Йовича. Нападающий не входит в планы тренерского штаба «дьяволов».

Инсайдер Николо Скира указал, что «Монца» запросила у руководства «Милана» информацию о Луке, поскольку сам игрок заинтересован покинуть «дьяволов».

Кроме того, контракт Йовича с «Миланом» действителен до лета 2025 года, поэтому клуб попытается избавиться от футболиста уже в это трансферное окно.

В этом сезоне нападающий появился на футбольном поле четырежды. Оформить результативное действие сербу не удалось.

Напомним, что ранее Йович представлял цвета мадридского «Реала», отдавшего за него 63 миллиона евро. Однако в испанском клубе у форварда не сложилось – 51 матч и три гола.

#Monza have asked info for Luca #Jovic, who is not in #ACMilan’s plans and will leave #Milan. #transfers