Монца готова приобрести экс-игрока Реала. Раньше он стоил 63 млн евро
Лука Йович в ближайшее время может оказаться в новом клубе
Аутсайдер Серии А «Монца» готова приобрести форварда сборной Сербии и «Милана» Луку Йовича. Нападающий не входит в планы тренерского штаба «дьяволов».
Инсайдер Николо Скира указал, что «Монца» запросила у руководства «Милана» информацию о Луке, поскольку сам игрок заинтересован покинуть «дьяволов».
Кроме того, контракт Йовича с «Миланом» действителен до лета 2025 года, поэтому клуб попытается избавиться от футболиста уже в это трансферное окно.
В этом сезоне нападающий появился на футбольном поле четырежды. Оформить результативное действие сербу не удалось.
Напомним, что ранее Йович представлял цвета мадридского «Реала», отдавшего за него 63 миллиона евро. Однако в испанском клубе у форварда не сложилось – 51 матч и три гола.
#Monza have asked info for Luca #Jovic, who is not in #ACMilan’s plans and will leave #Milan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2025
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