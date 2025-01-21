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  4. Монца готова приобрести экс-игрока Реала. Раньше он стоил 63 млн ​​евро
Италия
21 января 2025, 11:54 | Обновлено 21 января 2025, 12:29
592
0

Монца готова приобрести экс-игрока Реала. Раньше он стоил 63 млн ​​евро

Лука Йович в ближайшее время может оказаться в новом клубе

21 января 2025, 11:54 | Обновлено 21 января 2025, 12:29
592
0
Монца готова приобрести экс-игрока Реала. Раньше он стоил 63 млн ​​евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Аутсайдер Серии А «Монца» готова приобрести форварда сборной Сербии и «Милана» Луку Йовича. Нападающий не входит в планы тренерского штаба «дьяволов».

Инсайдер Николо Скира указал, что «Монца» запросила у руководства «Милана» информацию о Луке, поскольку сам игрок заинтересован покинуть «дьяволов».

Кроме того, контракт Йовича с «Миланом» действителен до лета 2025 года, поэтому клуб попытается избавиться от футболиста уже в это трансферное окно.

В этом сезоне нападающий появился на футбольном поле четырежды. Оформить результативное действие сербу не удалось.

Напомним, что ранее Йович представлял цвета мадридского «Реала», отдавшего за него 63 миллиона евро. Однако в испанском клубе у форварда не сложилось – 51 матч и три гола.

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Лука Йович Монца Милан Реал Мадрид чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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