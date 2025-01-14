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  4. Ноттингем Форест сравнялся по очкам с Лестером 2015/16 после 20 матчей АПЛ
Англия
14 января 2025, 21:41 |
129
0

Ноттингем Форест сравнялся по очкам с Лестером 2015/16 после 20 матчей АПЛ

Перед матчем с Ливерпулем «лесники» занимают третье место в лиге

14 января 2025, 21:41 |
129
0
Ноттингем Форест сравнялся по очкам с Лестером 2015/16 после 20 матчей АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Сити Граунд» состоится матч между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров «лесники» имеют в своем активе столько же очков, сколько имел чемпионский «Лестер» в сезоне 2015/16 (40). Единственное отличие – место в турнирной таблице: «Лестер» занимал второе место после «Арсенала», «Ноттингем Форест» занимает третье место после «Ливерпуля» и «Арсенала».

В этом сезоне «Ноттингем Форест» в АПЛ выиграл 12 матчей, 4 встречи были сыграны вничью, а 4 матча - проиграны.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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