Ноттингем Форест сравнялся по очкам с Лестером 2015/16 после 20 матчей АПЛ
Перед матчем с Ливерпулем «лесники» занимают третье место в лиге
14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Сити Граунд» состоится матч между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров «лесники» имеют в своем активе столько же очков, сколько имел чемпионский «Лестер» в сезоне 2015/16 (40). Единственное отличие – место в турнирной таблице: «Лестер» занимал второе место после «Арсенала», «Ноттингем Форест» занимает третье место после «Ливерпуля» и «Арсенала».
В этом сезоне «Ноттингем Форест» в АПЛ выиграл 12 матчей, 4 встречи были сыграны вничью, а 4 матча - проиграны.
Nottingham Forest have the same amount of points after 20 games that Leicester did when they won the league...— 90min (@90min_Football) January 14, 2025
Coincidence? 👀 pic.twitter.com/slzfXZRPED
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