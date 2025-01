Ноттингем Форест сравнялся по очкам с Лестером 2015/16 после 20 матчей АПЛ

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Сити Граунд» состоится матч между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров «лесники» имеют в своем активе столько же очков, сколько имел чемпионский «Лестер» в сезоне 2015/16 (40). Единственное отличие – место в турнирной таблице: «Лестер» занимал второе место после «Арсенала», «Ноттингем Форест» занимает третье место после «Ливерпуля» и «Арсенала».

В этом сезоне «Ноттингем Форест» в АПЛ выиграл 12 матчей, 4 встречи были сыграны вничью, а 4 матча - проиграны.

Nottingham Forest have the same amount of points after 20 games that Leicester did when they won the league...



