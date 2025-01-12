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Италия
12 января 2025, 18:02 |
1001
0

Будет ли играть Довбик? Известны стартовые составы на матч Болонья – Рома

Поединок начнется в 19:00

12 января 2025, 18:02 |
1001
0
Будет ли играть Довбик? Известны стартовые составы на матч Болонья – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 12 января, состоится матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой».

Игра пройдет на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A стартовые составы Болонья чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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