Будет ли играть Довбик? Известны стартовые составы на матч Болонья – Рома

В воскресенье, 12 января, состоится матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой».

Игра пройдет на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

