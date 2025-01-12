Италия12 января 2025, 18:02 |
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Будет ли играть Довбик? Известны стартовые составы на матч Болонья – Рома
Поединок начнется в 19:00
12 января 2025, 18:02 |
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В воскресенье, 12 января, состоится матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой».
Игра пройдет на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
How we line up today 👊#WeAreOne pic.twitter.com/gPA9Kj816y— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) January 12, 2025
📋 La nostra formazione per #BolognaRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2025
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/kNlXRq1Kll
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