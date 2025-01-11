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  4. Ювентус вступил в гонку со Спортингом. Цель – португальский защитник
Италия
11 января 2025, 19:31 |
220
1

Ювентус вступил в гонку со Спортингом. Цель – португальский защитник

Альберту Кошта заинтересовал европейских грандов

11 января 2025, 19:31 |
220
1
Ювентус вступил в гонку со Спортингом. Цель – португальский защитник
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберту Кошта

«Ювентус» поборется за 21-летнего защитника клуба «Витория Гимараеш» и молодежной сборной Португалии Альберту Кошту. Итальянскому гранду придется составить конкуренцию «Спортингу». Именно лиссабонский клуб сейчас выступает фаворитом в борьбе за перспективного футболиста.

«Спортинг» предложил за трансфер Альберту Кошты 12 миллионов евро, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо. «Ювентусу» нужно перебить это предложение. Также на защитника претендует английский «Брайтон».

Алберту Кошта дебютировал за основную команду 11 января 2024 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей. Забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость португальца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» снизит клаусулу в контракте бомбардира.

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Ювентус Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы Серии A Витория Гимараеш
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Saar
Портал оцінює в 1 млн, а Спортінг пропонує 12 🤣🤣🤣🤣🤣
Впевнений, Ювентус розумніший.....🤣🤣🤣🤣
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