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  4. Налетай, подешевело. Спортинг снизит клаусулу в контракте бомбардира
Португалия
11 января 2025, 16:14 |
569
0

Налетай, подешевело. Спортинг снизит клаусулу в контракте бомбардира

Контракт Виктора Дьекереша можно будет выкупить за 75 миллионов евро

11 января 2025, 16:14 |
569
0
Налетай, подешевело. Спортинг снизит клаусулу в контракте бомбардира
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Результативность нападающего португальского «Спортинга» Виктора Дьекереша немного снизилась после ухода из команды Рубена Аморима. На этом фоне клуб и игрок пришли к соглашению о снижении суммы, за которую контракт Дьекереша можно выкупить. Если шведский нападающий не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сумму клаусулы снизят со 100 до 75 миллионов евро.

Претендентов на Дьекереша довольно много. Среди них «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ». Но не все были готовы выложить 100 миллионов евро. Сам же футболист хочет продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне Виктор Дьекереш провел за «Спортинг» 29 матчей во всех турнирах. Забил 31 мяч и отдал 6 результативных передач. Особенно запомнился хет-трик шведского нападающего в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:1).

Ранее сообщалось, что Виктор Дьекереш определился с будущим.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу
Сергій Турчак Источник: Footmercato
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