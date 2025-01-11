Налетай, подешевело. Спортинг снизит клаусулу в контракте бомбардира

Результативность нападающего португальского «Спортинга» Виктора Дьекереша немного снизилась после ухода из команды Рубена Аморима. На этом фоне клуб и игрок пришли к соглашению о снижении суммы, за которую контракт Дьекереша можно выкупить. Если шведский нападающий не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сумму клаусулы снизят со 100 до 75 миллионов евро.

Претендентов на Дьекереша довольно много. Среди них «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ». Но не все были готовы выложить 100 миллионов евро. Сам же футболист хочет продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне Виктор Дьекереш провел за «Спортинг» 29 матчей во всех турнирах. Забил 31 мяч и отдал 6 результативных передач. Особенно запомнился хет-трик шведского нападающего в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:1).

Ранее сообщалось, что Виктор Дьекереш определился с будущим.