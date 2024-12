Главный тренер Ливерпуля рассказал об уходе звезды команды в Реал

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал решение Трента Александера-Арнольда перейти летом в мадридский «Реал».

«Никакой конкретики я сказать не могу. Вы же видели, как он праздновал свой гол. Пожалуй, это уже все сказано.

В «Ливерпуле» все играют до последнего, несмотря на то, истекает ли его контракт завтра, или через месяц. Мы здесь, как одна семья. Трент выходит на поле и играет в свой футбол, потому что сейчас он в «Ливерпуле». Меня это устраивает», - прокомментировал Слот.

Трент Александер-Арнольд забил гол в ворота «Вест Хэма», установив счет 4:0.

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» предлагал Александеру-Арнольду новый контракт, который игрок отклонил.

В матче 19-го тура «Ливерпуль» одержал убедительную победу над «Вест Хэмом».

🚨👀 Arne Slot on Trent Alexander-Arnold’s contract: “The way he celebrated his goal should tell you enough”. pic.twitter.com/BDXDCjtFRs