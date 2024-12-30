Главный тренер Ливерпуля рассказал об уходе звезды команды в Реал
Арне Слот высказался о Тренте Александер-Арнольде
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал решение Трента Александера-Арнольда перейти летом в мадридский «Реал».
«Никакой конкретики я сказать не могу. Вы же видели, как он праздновал свой гол. Пожалуй, это уже все сказано.
В «Ливерпуле» все играют до последнего, несмотря на то, истекает ли его контракт завтра, или через месяц. Мы здесь, как одна семья. Трент выходит на поле и играет в свой футбол, потому что сейчас он в «Ливерпуле». Меня это устраивает», - прокомментировал Слот.
Трент Александер-Арнольд забил гол в ворота «Вест Хэма», установив счет 4:0.
По информации британских СМИ, «Ливерпуль» предлагал Александеру-Арнольду новый контракт, который игрок отклонил.
В матче 19-го тура «Ливерпуль» одержал убедительную победу над «Вест Хэмом».
🚨👀 Arne Slot on Trent Alexander-Arnold’s contract: “The way he celebrated his goal should tell you enough”. pic.twitter.com/BDXDCjtFRs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2024
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