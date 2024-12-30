Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Ливерпуля рассказал об уходе звезды команды в Реал
Англия
30 декабря 2024, 05:05 |
284
0

Главный тренер Ливерпуля рассказал об уходе звезды команды в Реал

Арне Слот высказался о Тренте Александер-Арнольде

30 декабря 2024, 05:05 |
284
0
Главный тренер Ливерпуля рассказал об уходе звезды команды в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал решение Трента Александера-Арнольда перейти летом в мадридский «Реал».

«Никакой конкретики я сказать не могу. Вы же видели, как он праздновал свой гол. Пожалуй, это уже все сказано.

В «Ливерпуле» все играют до последнего, несмотря на то, истекает ли его контракт завтра, или через месяц. Мы здесь, как одна семья. Трент выходит на поле и играет в свой футбол, потому что сейчас он в «Ливерпуле». Меня это устраивает», - прокомментировал Слот.

Трент Александер-Арнольд забил гол в ворота «Вест Хэма», установив счет 4:0.

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» предлагал Александеру-Арнольду новый контракт, который игрок отклонил.

В матче 19-го тура «Ливерпуль» одержал убедительную победу над «Вест Хэмом».

По теме:
Кристал Пэлас – Саутгемптон – 2:1. Святые остаются на дне. Видео голов
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2. Спасение волков. Видео голов и обзор
Гвардиола открыл приятную тайну Холанда
Трент Александер-Арнольд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Арне Слот
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Милана сообщил, что уходит в отставку
Футбол | 30 декабря 2024, 05:35 1
Главный тренер Милана сообщил, что уходит в отставку
Главный тренер Милана сообщил, что уходит в отставку

Паулу Фонсека об этом заявил на пресс-конференции

Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Футбол | 29 декабря 2024, 15:15 0
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб

Фабио Каннаваро решил покорить Хорватию

Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.12.2024, 07:22
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Бокс | 29.12.2024, 07:45
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь
Футбол | 29.12.2024, 22:42
ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь
ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
28.12.2024, 23:27 1
Бокс
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
28.12.2024, 00:52
Футбол
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
28.12.2024, 21:24 2
Футбол
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
28.12.2024, 19:11 3
Бокс
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем