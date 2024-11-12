Тег Хаг отказался возглавить Рому. Известна причина

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был одним из кандидатов на должность главного тренера римской «Ромы».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, руководители римского клуба предлагали нидерландцу возглавить команду до конца сезона, но специалист ответил отказом из-за хаоса, царящего в расположении «волков».

В нынешнем сезоне «Рома», в составе которой выступает Артем Довбык, уволила уже двух наставников. В начале сезона команду покинул Даниэле Де Росси, а совсем недавно «волки» уволили Ивана Юрича.

Ранее сообщалось, что Довбик может покинуть расположение сборной Украины.