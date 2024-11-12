Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тег Хаг отказался возглавить Рому. Известна причина
Италия
12 ноября 2024, 13:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:57
825
0

Тег Хаг отказался возглавить Рому. Известна причина

Специалисту не нравится хаос в клубе

12 ноября 2024, 13:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 13:57
825
0
Тег Хаг отказался возглавить Рому. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был одним из кандидатов на должность главного тренера римской «Ромы».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, руководители римского клуба предлагали нидерландцу возглавить команду до конца сезона, но специалист ответил отказом из-за хаоса, царящего в расположении «волков».

В нынешнем сезоне «Рома», в составе которой выступает Артем Довбык, уволила уже двух наставников. В начале сезона команду покинул Даниэле Де Росси, а совсем недавно «волки» уволили Ивана Юрича.

Ранее сообщалось, что Довбик может покинуть расположение сборной Украины.

По теме:
Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Источник: Рух близок к подписанию экс-игрока Серии А
Эрик тен Хаг Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11 ноября 2024, 23:13 0
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира

Засиделся без работы. Экс-тренер Челси готов возглавить клуб Чемпионшипа
Футбол | 12 ноября 2024, 12:54 0
Засиделся без работы. Экс-тренер Челси готов возглавить клуб Чемпионшипа
Засиделся без работы. Экс-тренер Челси готов возглавить клуб Чемпионшипа

Фрэнк Лэмпард отправил резюме представителям Ковентри

Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Футбол | 12.11.2024, 12:41
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Бокс | 12.11.2024, 09:00
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Socca. Сокербол 2024 на финишной прямой
Другие виды | 12.11.2024, 10:25
Socca. Сокербол 2024 на финишной прямой
Socca. Сокербол 2024 на финишной прямой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 21
Футбол
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 10
Бокс
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
10.11.2024, 23:59 10
Футбол
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 1
Футбол
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 11
Бокс
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем